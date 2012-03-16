دستگیری چند فرد مسلح در ادلب / کشف خودرو حامل سلاحهای اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، یک دستگاه خودرو حامل مقادیر زیادی سلاح و مهمات در حمص کشف شد که بخشی از این سلاحها ساخت اسرائیل است.



همچنین چندین فرد مسلح در جبل الزاویه دستگیر و سلاحهای آنها ضبط شد.



خبرنگار سانا به نقل از یک منبع آگاه در استان حمص گزارش داد سلاحهای کشف شده شامل چهار گلوله آر پی چی و پنج گلوله خمپاره و سه موشک ضد زره و چهارده بمب اسرائیلی، مینهای ضد نفربر و چند قبضه تفنگ دوربین دار آمریکایی است.

کشته شدن و دستگیری چندین فرد مسلح در ادلب



خبر دیگر اینکه نیروهای ارتش با اعضای یک گروه مسلح تروریستی در فاصله بین روستاهای کفرنبل و حزازین در جبل الزاویه در ادلب درگیر شدند که به کشته شدن و دستگیری برخی از این افراد منجر شد.



خبرنگار سانا به نقل از یک منبع در استان ادلب گزارش داد در این درگیری، چند تروریست خطرناک به نامهای عبدالمجید النعمان و معتز غازی الجدوع، النعناع و علاء سلوم دستگیر شدند.



همچنین از این افراد مسلح، مقادیری سلاح از جمله تیربار، گلوله های آر پی چی و دستگاههای ارتباط بی سیم و یونیفورمهای نظامی به دست آمد.



در معره النعمان، نیروهای ارتش با اعضای یک گروه مسلح که به شهروندان حمله می کردند، درگیر شدند که به کشته شدن سه نفر از افراد مسلح و زخمی شدن چند دیگر منجر شد.



از سوی دیگر، دستگاههای ذیربط، یک آشیانه ساخت بمبهای دست ساز را در شهر ادلب کشف کردند که در داخل آن 31 بمب در اوزان مختلف و آماده انفجار قرار داشت.

