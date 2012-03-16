ساری میزبان آیین نوروزخوانی شد

سید مهدی سعیدی ساروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری در آستانه سال نو اقدام به برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری کرده است.

وی افزود: برگزاری آئین سنتی نوروزخوانی و جشن نوروز، اجرای نمایش های متعدد خیابانی در روزهای عید سال 91، برگزاری عصری با شعر، اجرای تبلیغات محیطی، تهیه بروشور و اهدا کتاب به مسافران نوروزی در مبادی ورودی شهر ساری را می توان از آن جمله دانست.

سعیدی در خصوص برگزاری مراسم نوروزخوانی گفت: این اداره با بهره گیری از هنرمندان پیشکسوت در تلاش است نوروزی خوانی که یکی از آیین های بومی و پدیده ای منحصر به نواحی کوهستانی البرز بوده را به نمایش بگذارد.

وی، به پیشینه مراسم نوروزخوانی اشاره و تصریح کرد: نوروز خوانان پانزده روز قبل از فرا رسیدن عید نوروز به داخل روستاها می آیند و با خواندن اشعار در مدح امامان وترانه های محلی، طلیعه سال نو را به آنان مژده می دهند.

وی ادامه داد: مطلع شعرهای نوروزخوانی در ستایش خداوند، توصیف بهار و نوروز و بخشی دیگر در مدح و تکریم ائمه (ع) بوده، همچنین آواز و شعرهای نوروزخوانی، گاه با داستان ها و روایات دینی درباره سرگذشت پیامبران ادامه می یابد و با تکریم و گرامیداشت صاحبان خانه به منظور دریافت انعام پایان می پذیرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری گفت: مراسم نوروز خوانی، در روزهای پایانی سال جاری به مدت دو روز27 و 28 اسفند در سطح شهر ساری اجرا می شود.

وی بیان داشت: این مراسم آیینی توسط چهار هنرمند پیسکوت استان اجرا می شود.

سعیدی با بیان اینکه قاسم رجبی کیاسری به عنوان سرپرست گروه نمایشی تیرگان و مراسم نوروزی خوانی به اجرای برنامه می پردازد، افزود: در این برنامه آیینی از آلات موسیقی بومی از جمله نی، سرنا و نقاره استفاده می شود.

