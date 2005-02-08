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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۲۱

در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

نويسندگان و مترجمان " كتاب هاي صلح " تقدير مي شوند

در سومين همايش شوراي گسترش فرهنگ صلح براي كودكان از مترجمان و نويسندگان كتاب هاي صلح سال تقدير مي شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، دوشنبه بيست و ششم بهمن ماه در سومين همايش شوراي گسترش صلح براي كودكان كه تحت عنوان " كودك، صلح ، خشونت " برگزارمي شود ، كتاب هاي صلح سال 1381 معرفي شده و از نويسندگان و مترجمين آنها تقدير مي شود .

دراين همايش ، كه با شعار " صلح را همراه با كودكانمان زندگي كنيم " برپا مي شود ، ازشعرهاي زنده ياد مجتبي كاشاني تقدير مي شود . 

به گزارش مهر، دراين همايش كه ازساعت 30: 8 تا 13درمحل انجمن آثار ومفاخر فرهنگي برگزارمي شود ، كارگاه هاي متنوعي مانند خشونت در مدرسه ، خشونت جهاني ، خشونت درخانواده  و... داير خواهد شد.

 

 

 

 

   

کد مطلب 156115

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