نويسندگان و مترجمان " كتاب هاي صلح " تقدير مي شوند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، دوشنبه بيست و ششم بهمن ماه در سومين همايش شوراي گسترش صلح براي كودكان كه تحت عنوان " كودك، صلح ، خشونت " برگزارمي شود ، كتاب هاي صلح سال 1381 معرفي شده و از نويسندگان و مترجمين آنها تقدير مي شود .

دراين همايش ، كه با شعار " صلح را همراه با كودكانمان زندگي كنيم " برپا مي شود ، ازشعرهاي زنده ياد مجتبي كاشاني تقدير مي شود .



به گزارش مهر، دراين همايش كه ازساعت 30: 8 تا 13درمحل انجمن آثار ومفاخر فرهنگي برگزارمي شود ، كارگاه هاي متنوعي مانند خشونت در مدرسه ، خشونت جهاني ، خشونت درخانواده و... داير خواهد شد.