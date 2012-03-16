رئیس جمهور از مردم و نمایندگان عذرخواهی کند/ منتظر بیانیه جبهه پایداری هستیم

مهدی امیریان "دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت"در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جلسه بررسی طرح سوال از رئیس جمهور قدرت مانور مردم سالاری در ایران را به اثبات رساند گفت: اما متاسفانه ادبیاتی که احمدی نژاد خطاب به نمایندگان به کار برد در شان رئیس جمهور نبود و ایشان باید در اسرع وقت از نمایندگان و ملت ایران عذرخواهی کند، مجلس جای شوخی و کنایه نیست.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت با اشاره به اینکه احمدی نژد در صحن مجلس ادبیات نادرستی را بیان کرد اظهار داشت: آقای رئیس جمهور عزت جمهوری اسلامی را نادیده گرفتند در حالی که مقام معظم رهبری همواره بر عزت و اقتدار انقلاب اسلامی تاکید می کنند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه در نظام اسلامی مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند افزود: پذیرش مسئولیت در انقلاب اسلامی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است، چرا که مسئولان با رای مردم به این جایگاه مهم و حساس تکیه می زنند از این رو انتظار می رفت احمدی نژاد به جای نادیده گرفتن سوال های نمایندگان مردم پاسخ شفافی به این سوال ها می داد.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت همچنین تصریح کرد: باید احزاب و تشکل های دانشجویی در واکنش به سخنان ناپسند رئیس جمهور موضع گیری کنند، چون اظهارات تند رئیس جمهور باعث وهن جمهور اسلامی شد و بدون تردید کدورت و اختلاف هایی را بین مجلس و دولت بوجود آورد.

امیریان گفت: از جبهه پایدرای انقلاب اسلامی نیز انتظار داریم هرچه زودتر موضع گیری خود را در خصوص اظهارات رئیس جمهور اعلام کنند، برخی از نمایندگان همسو با این جبهه به دفاع از سخنان رئیس جمهور پرداختند و مدعی شدند که این سخنان ما را قانع کرد، آنها از چه قانع شدند؟ جبهه پایداری با صدور بیانیه ای دیدگاه خود را در خصوص این نوع اظهارات بیان کند.

وی گفت: اگر هر فرد و یا تشکیلاتی در قبال سخنان احمدی نژاد سکوت کند دلسوز نظام نیست.