افتتاح 50 جایگاه جدید CNG در آستانه نوروز 91

جلیل سالاری در گفتگو با مهر از افتتاح همزمان 50 جایگاه جدید CNG در سطح کشور در آستانه فرا رسیدن ایام نوروز خبر داد و گفت: در پایان سال جهاد اقتصادی چهارمین فاز از افتتاح و راه اندازی جایگاه های سی.ان.جی کشور کلید می خورد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از یکهزار و 830 باب جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده در کل کشور در مدار بهره برداری قرار دارد، تصریح کرد: سیاست کلان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا این حامل انرژی است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه با گشایش رسمی فاز چهارم جایگاه‌های سی.ان.جی، در مجموع 312 نازل عرضه گاز طبیعی فشرده شده به ظرفیت عرضه سوخت کشور افزوده خواهد شد، تصریح کرد: در شرایط فعلی ظرفیت عرضه CNG حدود 70 هزار نرمال متر مکعب در ساعت افزایش می یابد.

وی با یادآوری اینکه در فاز چهارم افتتاح جایگاه‌های CNG تعداد 37 باب جایگاه تک منظوره و 13 جایگاه دومنظوره افتتاح خواهد شد، اظهار داشت: این تعداد مجاری عرضه گاز طبیعی با مشارکت بخش خصوصی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در استان‌های مختلف کشور راه اندازی خواهد شد.

به گفته سالاری با راه اندازی 50 جایگاه CNG در فاز چهارم، درمجموع ظرفیت توزیع گاز طبیعی فشرده در جایگاه‌ها به مرز دو میلیون متر مکعب در ساعت افزایش می یابد.

