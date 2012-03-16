صادرات کالا و خدمات غیر نفتی کرمانشاه شش برابر رشد دارد

سید دادوش هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان سرمایه گذاری در استان کرمانشاه در سالجاری با 127 درصد رشد روبرو بوده است که نشان دهنده افزایش از 26 هزار و 140 میلیارد ریال به 59 میلیارد و 102 میلیارد میلیارد ریال دارد.

مهندس سید دادوش هاشمی تاکید کرد: همچنین در سالجاری صادرات کالا و خدمات غیر نفتی استان کرمانشاه 6.5برابر شده است که افزایش از 718 میلیون دلار به چهار هزار و 685میلیون دلار در سال 90 را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه در آمدهای عمومی استان در سال 1383 حدود 489 میلیارد بوده، گفت: خوشبختانه در سال 1388 درآمدهای عمومی استان کرمانشاه به مبلغ یک هزار و 328 میلیارد ریال رسیده یعنی نزدیک به سه برابر مدت مشابه دوره قبل، رشد داشته است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: درآمدهای مالیاتی استان از 146 میلیارد ریال در سال 1383 به مبلغ 358 میلیارد ریال در سال 1388 رسیده است که این نیز حکایت از افزایش درآمد استان دارد.

هاشمی با اشاره به رشد و توسعه حوزه تولیدی و بازرگانی استان کرمانشاه در این مدت گفت: افزایش مساحت شهرکهای صنعتی به میزان3.7برابر (از 622 هکتار به 1327 هکتار)،افزایش تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی به میزان 2.8برابر و افزایش هفت برابری تعداد شاغلین بخش صنعت از اقدامات این حوزه است.

استاندار کرمانشاه افزود: تولید گوشت مرغ در استان کرمانشاه به میزان دو برابر نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته داشته است.

هاشمی با اشاره به اینکه تولید آبزیان در استان کرمانشاه به میزان5.6برابر نسبت به دوره قبل، افزایش دارد، گفت: سیستم های نوین آبیاری کشاورزیدر کرمانشاه7.4برابر نسبت به دوره قبل رشد داشته است.

وی تاکید کرد: میزان ذخیره سازی سیلوهای استان از 425 هزار تن در سال 1383 به حدود 935 هزار تن در سال گذشته رسیده است که باید گفت در پنج سال اخیر هفت برابر نسبت به دوره مشابه قبل پیشرفت داشته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشرفت حوزه فرهنگ و اجتماعی استان کرمانشاه در این مدت، گفت: بیش از چهار برابری کانون های مساجد استان افزایش داشته اند و باید گفت که از 44 مورد به 266 مورد در سال 1389 رسیده است.

هاشمی تاکید کرد: افزایش موسسات فرهنگی و هنری از هشت مورد در سال 1383 به 21 مورد در 1389 رسیده است.

وی گفت: تعداد کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه از 48 مورد در سال 1383 به 63 مورد در سال 1389 رسیده است.

استاندار کرمانشاه در پایان افزود: تعداد گردشگران ورودی به استان کرمانشاه از حدود یک میلیون نفر در سال 1383 به دو میلیون و 600هزار نفر در سال 1388 رسیده است.