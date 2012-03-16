احداث خط 5 اتوبوس های تندرو در مسیر رسالت

به گزارش خبرگزاری مهر،سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این که تهران نیازمند ساز و کارهای مورد نیاز برای ترویج دوچرخه سواری به عنوان یک مد حمل و نقلی است، گفت: این مهم سال آینده به صورت جدی از سوی مدیریت شهری مورد پیگیری قرار گرفته و به اجرا گذاشته خواهد شد.

معاون شهردار تهران با اعلام آماده باش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و تأکید بر لزوم به ‌کارگیری تمام توان این معاونت به منظور اجرای پروژه ها و انجام فعالیت هایی که با استفاده از خلوتی شهر در ایام تعطیلات نوروز امکان پذیر است، تصریح کرد: ترمیم و تعمیر چراغ‌های راهنمایی و خط کشی معابر بزرگراهی با استفاده از رنگ سرد، از جمله مواردی است که در این ایام در برنامه کاری شهرداری های مناطق قرار داده شده است.

وی با بیان این که خط 5 اتوبوس‌های تندرو (BRT) در مسیر بزرگراه رسالت سال آینده راه اندازی می‌شود، اضافه کرد: با توجه به استقبال شهروندان از خطوط اتوبوسرانی تندرو، بهره‌برداری از این خط در بزرگراه رسالت و نیز توسعه و تکمیل ایستگاه‌ها و خطوط مترو و تجهیز و تقویت سایر خطوط اتوبوسرانی، انتظار می رود سال آینده شاهد تسهیل در عبور و مرور شهروندان باشیم.

تشکری هاشمی با تأکید بر این که کمبود فضای پارک خودرو یکی از مهم ترین دلایل ترافیک به شمار می‌رود، از تحول مدیریتی 11 پارکینگ عمومی سازمان ترافیک و واگذاری تصدی آن ها به معاونت‌های ترافیک مناطق خبر داد و گفت: اداره این پارکینگ‌ها در 11 نقطه شهر در اجرای سیاست منطقه محوری شهرداری تهران بر عهده شهرداری های مناطق قرار می‌گیرد.