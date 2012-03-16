دستگیری سارق لوازم و قطعات خودرو/ اعتراف به 75 فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس آگاهی قم دو سارق لوازم و قطعات خودرو در قم را دستگیر کردند.



بنا بر گزارش کلانتری 17قم مبنی بر وقوع یک فقره سرقت از لوازم و قطعات خودرو ماموران بلافاصله به محل اعزام و در این رابطه دو سارق را دستگیر کردند.



پس از دستگیری این دو نفر، به هفت فقره سرقت اعتراف کردند.



در این رابطه همچنین یک نفر خریدار اموال مسروقه که فردی معتاد و سابقه دار بود شناسایی و دستگیر شد.



در بازرسی از محل اختفای سارقان مقادیری رادیوپخش، جک، لاستیک، گوشی موبایل و ... کشف و ضبط شد.



پس از وصول پرونده به پلیس آگاهی استان متهمان به 75 فقره سرقت قطعات و لوازم خودرو اعتراف کردند.



در این زمینه تعداد 24 نفر از مالباختگان شناسایی و اموال مکشوفه به آنها تحویل و متهمان با قرار قانونی تحویل زندان شدند.



دستگیری کیف قاپ



ماموران کلانتری 12 قم هنگام گشتزنی در خیابان ارم به یک نفر مشکوک شدند و این فرد پس از دیدن خودروی پلیس از محل متواری شد که پس از تعقیقب و گریز به دام ماموران افتاد.



در بازرسی بدنی از این فرد تعدادی کارت سوخت و مقداری طلاجات کشف شد.



وی در تحقیقات بعدی به چند فقره سرقت با همدستی فرد دیگری اعتراف کرد.



دستگیری 11 سارق در قم



با اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی در مناطق آلوده و جرم خیز ماموران انتظامی شهرستان قم موفق به شناسایی و دستگیری 11 سارق شدند.



متهمان دستگیر شده به مواردی چون سرقت داخل خودرو، دوچرخه، موتورسیکلت، منزل و مغازه، قطعات خودرو و گوشی همراه اعتراف کردند.



متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.