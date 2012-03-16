اسلام سنت حسنه عید نوروز را تأیید کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران طی سخنانی در بیست و هشتمین جلسه از طرح بحث سیره علوی به بیان دیدگاه ها درباره سنت پرداخت.

وی گفت: ملت ها با سنت ها زندگی می کنند و سنت ها در زندگی و سیر و سفر تأثیرگذار است و روح و روان افراد جامعه را متأثر می کند و مردم تا حدودی تحت تأثیر سنت ها هستند.

وی با تقسیم سنت ها به سنت های حسنه و سیّئه خاطرنشان کرد: سنت های خوب آثار خوب بر جامعه می گذارد و سنت های بد جامعه را به انحراف می کشانند و مشکلات زیادی در حوزه های مختلف زندگی انسان فراهم می آورند.

تقوی با بیان اینکه سنت ها معمولا پایه گذارانی دارند، خاطرنشان کرد: اگر کسی سنت بدی را پایه گذاری کند در پرونده عمل او گناه نوشته می شود.

وی ادامه داد: اسلام مشوق ترویج و گسترش سنت های سعادت آفرین است، بحثی که معمولا می پرسند این است که موضع اسلام نسبت به سنت هایی که اسلامی نیست چیست؟ در جامعه ای مثل جامعه ما یک سلسله سنت هایی رواج دارد، که اسلامیست اما سنت هایی هم در جوامع وجود دارد که ریشه اسلامی ندارد و از سنت های باستانی است و قبل از اسلام هم وجود داشته و هم اکنون مورد عمل مردم قرار می گیرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خاطرنشان کرد: فاتحان مسلمان به هر سرزمینی که وارد می شدند منطق استوار و سعه صدر خویش را در برخورد با سنت های آن قوم به نمایش می گذاشتند بنابراین اسلامی دارای چنین منطقی است که در برخورد با فرهنگ های دیگر خود را نمی بازد و نگران نیست که سنت های اقوام دیگر، فرهنگ اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد زیرا مسلمانان به خودباوری رسیده بودند و معتقد بودند فرهنگی بهتر از فرهنگ اسلامی وجود ندارد و هیچ شرف و فضیلتی برتر از شرف و فضیلت اسلام نیست بنابراین از چه باید بترسند.

وی تصریح کرد: اسلام معتقد تبادل فرهنگی است و مجاهدان تربیت شده در مکتب قرآن بر این باور بودند که آداب و اخلاق انسانی مبتنی بر فطرت بشری قابل انتقال از فرهنگ به فرهنگ دیگری است. در میان ملت ها سنت های حسنه و خوبی وجود دارد که اسلام تشویق به تقویت این سنت ها می کند حتی اگر ریشه اسلامی نداشته باشند، سنت های حسنه حتما ریشه انسانی و فطری دارند.

سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه تهران یادآور شد: اسلام نمی خواهد با سنت هایی که در طریق تعالی انسانی تأسیس شده اند، مبارزه کند، بسیاری از سنت های حسنه را اسلام امضا می کند اما با آن سنت هایی که شرک را تقویت می کنند و در تضاد با فطرت انسانی است مبارزه می کند.

اسلام سنت های نیک ملت ها را می پذیرد و معتقد است این سنت ها می تواند موجب همدلی و همبستگی جوامع انسانی شود. همین نگاه باعث شد مسلمانان در برخورد با سنت های جوامع دیگر برخوردی یک جانبه نداشته باشند.

تقوی با اشاره به وجود روز آغازین سال در بین ادیان ملت های مختلف گفت:عید نوروز از زمان آریایی ها، هخامنشیان، ساسانیان و اشکانیان وجود داشته است، سنت تکریم جشن نوروز از فلات ایران برخاسته و به مذهب و قوم هم ارتباط نداشته است، هر مذهبی در ایران آمده پیروانش این روز را تکریم کردند.

وی ادامه داد: نوروز، دینی و آسمانی نیست بلکه یک عید ملی است که مردم همراه با شکوفایی طبیعت آن را جشن می گیرند و اسلام هم این سنت حسنه را امضا کرده و هیچ گونه مخالفتی با آن نکرده است اما ابعاد دیگر آن مانند چهارشنبه سوری و سیزده بدر که ریشه عقلانی ندارد را امضا نکرده است.