صنعت ساری از انتهای جدول رده بندی فوتبال کشور فاصله گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که شامگاه پنجشنبه در زمین فوتبال شهدای ساری برگزار شد شاگردان فرشاد پیوس، سرمربی تیم فوتبال صنعت ساری که احتیاج فراوانی به پیروزی در این دیدار داشتند در نیمه اول به رغم خلق موقعیت های فراوان به توفیقی نرسیدند.

با آغاز نیمه دوم بر شدت حملات تیم میزبان افزوده شد تا اینکه در دقیقه 60، پیمان سیفی گل برتری تیم صنعت را به ثمر رساند.

پس از این گل باز هم شاگردان پیوس برای افزودن بر تعداد گل های خود تلاش کردند اما نتوانستند از موقعیت های زیادی که به دست آوردن استفاده کنند و این دیدار با این نتیجه به پایان رسید.

به رغم انجام تبلیغات فراوان برای حضور تماشاگران ساروی، حدود 700 تماشاگر از نزدیک شاهد جدال تیم صنعت با فولاد یزد بودند.

تیم فوتبال صنعت ساری با کسب این پیروزی 21 امتیازی شد و به طور موقت به رده یازدهم جدول رده بندی گروه اول لیگ دسته اول فوتبال کشور صعود کرد.