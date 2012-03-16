مسئولان ورزش بوشهر زیر قولشان زدند/ کاپیتان استقلال گفته بود پنالتی بهتر است!

مهرداد محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل استعفای خود ، رئیس هیئت مدیره باشگاه شاهین و همچنین مسائلی که پیش از دیدار تیمهای فوتبال استقلال و شاهین اتفاق افتاد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در شرایطی که یک حلقه چاه نفت در استان تهران وجود ندارد اما تیم فوتبال نفت تهران مورد حمایت همه جانبه مجموعه وزارت نفت قرار می گیرد، این در شرایطی است که بزرگترین مخزن گاز جهان در استان بوشهر قرار دارد و بخش عمده نفت کشور در این استان تولید می شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان وزارت نفت و شرکتهای زیر مجموعه به هیچ وجه حاضر به مذاکره با ما نیستند چه برسد حمایت از باشگاه شاهین، اظهار داشت: باشگاه شاهین در سال 1329 تاسیس شده و یکی از قدیمی ترین باشگاههای فوتبال ایران است که از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است، آیا تامین مالی دو باشگاه مردمی این استان که باعث ایجاد شور و نشاط در بین جوانان می شود هزینه زیادی است؟

مدیرعامل مستعفی باشگاه شاهین بوشهر تصریح کرد: پیش از بازی فینال کاپیتان تیم استقلال به مربی ما گفت: " استراتژی تیم ما در بازی فینال این است که کار به ضربات پنالتی کشیده شود چون شرایط نامطلوب روحی و روانی بازیکنان شاهین به نفع ما بوده و نهایت استفاده را از آن خواهیم برد."

وی در خصوص اظهار نظر افراشته، مبنی بر اینکه " می خواستم یک میلیارد تومان پیش از بازی فینال حذفی به بازیکنان بدهیم اما برخی از مسئولان استان و اداره ورزش و جوانان استان بوشهر اجازه تحقق این امر را ندادند" گفت: یکی از مصوبات هیئت دولت در سفر استانی که به استان بوشهر داشتند، پرداخت 5 میلیارد تومان از طرف وزارت نفت به اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر بود که یک میلیارد تومان از آن به باشگاه شاهین بوشهر اختصاص پیدا کرد.

محمدپور تاکید کرد: با پیگیریهای حجت الاسلام صفایی نماینده ولی فقیه در استان بوشهر و افراشته، یک میلیارد تومانی که به باشگاه شاهین اختصاص پیدا کرده بود توسط وزارت نفت به اداره ورزش و جوانان پرداخت شد و آنها نیز رسما قول داده بودند که پیش از بازی فینال حذفی این پول را در اختیار باشگاه شاهین قرار دهند اما متاسفانه زیر قول خود زدند و هیچ توجیه منطقی در خصوص پرداخت نکردن این پول به ما ندادند.

وی در خصوص دلیل استعفای خود و افراشته خاطرنشان کرد: چون حمایت همه جانبه ای در خصوص حمایت از باشگاه شاهین بوشهر صورت نگرفت، افراشته و من استعفا کردیم تا افرادی که در چنین شرایطی قادر به کمک کردن و اداره باشگاه شاهین هستند امکان فعالیتشان فراهم شود. در حال حاضر من استعفای خود را به افراشته و وی نیز استعفایش را به رئیس هیئت موئسسین باشگاه شاهین ارائه کرده است.