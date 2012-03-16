صادرات 10 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل در سال 90

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت افتتاح و راه اندازی طرحهای جدید پالایشگاهی در سال 1391، گفت: سال آینده هفت طرح جدید افزایش تولید بنزین، ارتقای کیفیت و تولید گازوئیل و سوخت هواپیمای با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا در کشور افتتاح خواهند شد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در سالجاری معادل 10 میلیارد دلار فرآورده های مختلف نفتی از ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شده است، تصریح کرد: صادرات سوخت مایع ایران در سالجاری در مقایسه با سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار افزایش یافته است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه امسال حدود 700 میلیون دلار گازوئیل از ایران صادر شده است، اظهار داشت: صادرات این فرآورده نفتی استراتژیک در مقایسه با سال گذشته 4 برابر شده است.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه امسال برای نخستین بار حدود 80 میلیون دلار نفت سفید به یکی از کشورهای همسایه صادر شده است، بیان کرد: در سال جهاد اقتصادی حدود 700 میلیون دلار بنزین پایه و 2 میلیارد دلار انواع فراورده های نفتی را صادر کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه سهم نفت کوره در سبد پالایشگاهی کشور کاهش می یابد، خاطر نشان کرد: بر این اساس در این مدت سهم تولید نفت کوره در پالایشگاه های نفت به 10 تا 15 درصد کاهش می یابد.

