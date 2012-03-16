احتمال سرمازدگی درختان در 4 استان/ وزش شدید باد در پایتخت از روز یکشنبه

عبدالرضا امیدوار شهریاظهار داشت: روز شنبه به سبب افزایش وزش باد، گرد و خاک در استانهای کرمانشاه، ایلام، خوزستان و بوشهر سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا می‌شود که این شرایط در روز یکشنبه نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: در روز شنبه برای استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران و گلستان و در روز یکشنبه استانهای تهران و البرز و بیشتر نقاط کشور وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

امیدوار شهری افزود: طی روز شنبه در استانهای واقع در نیمه غربی و در روز یکشنبه در استانهای واقع در نیمه شرقی دمای هوا بین 7 تا 14 درجه کاهش می‌یابد که این شرایط در روز دوشنبه در نیمه شرقی نیز ادامه دارد.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی تأکید کرد: احتمال سرمازدگی درختان میوه در استانهای کرمان، فارس، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه وجود دارد که از روز یکشنبه بعدازظهر تا دوشنبه بعدازظهر احتمال سرمازدگی پیش‌بینی می‌شود.

امیدوار خاطرنشان کرد: همچنین امروز در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان و شمال کرمانشاه به سبب بارش برف، اختلال در تردد جاده‌ها پیش‌بینی می‌شود که این شرایط در روز شنبه علاوه بر مناطق فوق گذرگاه‌های منتهی به استان‌های شمالی گیلان، مازندران و گلستان را نیز در بر می‌گیرد.

وی بیان کرد: در روزهای جمعه و شنبه دریای خزر و در روزهای شنبه و یکشنبه خلیج فارس مواج پیش‌‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی خاطرنشان کرد: روند کاهش دما از شنبه بعدازظهر آغاز می‌شود و تا دوشنبه این روند ادامه دارد اما از روز دوشنبه به بعد ماندگاری هوای سرد وجود دارد و به تدریج هوا گرم می‌شود.

امیدوار عنوان کرد: بیشترین کاهش دما در نیمه شمالی کشور است. در بخش‌های جنوبی و مرکزی کشور این کاهش کمتر است.