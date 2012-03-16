مردم کرج در دیدار مستقیم با احمدی نژاد از تورم کمر شکن و بیکاری گلایه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج که در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: مردم کرج در دیدار مستقیم با احمدی نژاد از تورم کمر شکن و بیکاری گلایه می کردند.



وی با بیان اینکه رئیس جمهور در دیدار با مردم کرج از انجام نشدن 101 مصوبه این شهر سخن گفت، اضافه کرد: در هیئت دولت حضور داشتم که دولت به جد پیگیر موانع 101 مصوبه بودند که بخشی عمده از این مصوبات در سه ماه سال آینده اجرایی خواهد شد.



امام جمعه کرج گفت: اولین مسئله ای که در فصل بهار باید به آن توجه کرد یاد خداوند است که این جهان آئینه خداشناسی است.



وی با اشاره به اینکه انسان ها سه دسته هستند، اضافه کرد: یک دسته انسان که از یاد و نام خداوند غافل هستند که این انسان ها همواره عصبی، بدبین و طلب کار هستند.



حجت الاسلام کازرونی افزود: دسته دیگر از انسان ها نعمت و برکات خداوند را مشاهده می کنند ولی شکرگذار آن نیستند و به نوعی انسان های عاقل غافل هستند.



وی اظهار داشت: فصل بهار فصل ستایش نام و یاد خداوند است و که ستایش از خدا سبب تفاوت بین انسان و حیوان می شود.



امام جمعه کرج گفت: دشمنی رنج می آورد و نگاه بد باید از انسان ها دور شود و انسان ها همواره باید به یاد خداوند و قیامت باشند.



وی ادامه داد: اسرائیل اخیراً حملات خود را به غزه و فلسطین آغاز کرده است، ملتی که هنوز برای آب، غذا و دارو خود مشکل دارد، این آغاز حملات نشان می دهد که اسرائیل بر هیچ چیزی پایبند نیست.



حجت الاسلام کازرونی افزود: مردم فلسطین و غزه مقاوم هستند، مقاومت همانند رویش بهاری در دل مردم مسلمان جهان پیدایش پیدا کرده است.



وی اظهار داشت: امروزه مردم مسلمان جهان بیدار شده اند، مردم فلسطین و غزه با وجود حملات اسرائیل ولی همچنان به زندگی روزمره خود ادامه می دهند ولی مردم اسرائیل با اولین موشک به پناهگاه های خود رفتند.



