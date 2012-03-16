بارسلونا - میلان جذابترین دیدار / قرعه آسان رئال مادرید در یک چهارم نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا از ساعت 14:15 امروز جمعه در "نیون" سوئیس برگزار شد که هشت تیم حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند. تیم‌های حاضر در این مرحله از مسابقات طبق برنامه زیر به مصاف هم می روند:

* آپوئل نیکوزیای قبرس - رئال مادرید اسپانیا

* المپیک مارسی فرانسه - بایرن مونیخ آلمان

* بنفیکای پرتغال - چلسی انگلیس

* میلان ایتالیا - بارسلونای اسپانیا