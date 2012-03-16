تعهد و آگاهی به زمان ابزارهای پایداری هنر است

سید کریم سجادی در حاشیه همایش تجلیل از هنرمندان برگزیده منطقه ای، ملی و بین المللی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، هنر را یکی از ویژگیهای آفرینش عنوان کرد و افزود: هنر وسیله ای برای بروز جلوه های والای انسانی است.

وی شناخت و آگاهی نسبت به نیازمندی های زمان و اشرافیت منطقی به این موضوع را، از اساسی ترین مولفه های حوزه فرهنگ و هنر دانست و افزود: هنر از بدو آفرینش در فطرت آدمی بوده که با گذشت زمان رشد و تعالی یافته است.

سجادی تعهد و مسئولیت هنری را دومین ویژگی یک هنرمند اصیل بیان کرد و افزود: صاحبان فرهنگ و هنر علاوه بر مسئولیت های عمومی، وظیفه ای بالاتر و بیشتر از سایر افراد جامعه، بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه راز ماندگاری هنر در جامعه، تعهد هنرمندان است تصریح کرد: ماندگاری بعضی از آثار هنری در فراز و فرودهای زمانی به سبب تعهد آفرینندگان آثار بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی در پایان اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی و تلاش دستگاه های مسئول در حوزه فرهنگ وهنر، در سال جدید شاهد رشد و پویایی بیش از پیش هنرهای بومی و اصیل استان باشیم.