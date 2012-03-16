آجیل باید به صورت بسته بندی خریداری شود

نرگس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با فرا رسیدن ایام نوروز خرید آجیل برای مصرف در این ایام رواج بیشتری پیدا می کند، گفت: مردم باید در صورت امکان آجیل را به صورت بسته بندی و بهداشتی تهیه کنند.



وی افزود: محصول بسته بندی شده باید شامل مواردی چون آدرس کارخانه، شماره پروانه بهداشتی وزارت بهداشت، پروانه ساخت و تاریخ تولید و انقضا و... باشد.



این کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت قم در خصوص نحوه شناسایی آجیل مرغوب نیز بیان داشت: اگر رنگ آجیلی که قصد خرید آنرا داریم به دست بچسبد یا بیش از حد براق باشد نشانه استفاده از رنگ های غیر مجاز خوراکی است که می تواند بسیار خطرناک باشد.

جعفری اضافه کرد: در هنگام خرید باید توجه کرد که پوسته آجیل سالم و بدون شکستگی باشد و بوی تند ماندگی، طعم نامطبوع و نمک بیش از اندازه نداشته باشد.



وی همچنین هشدار داد: از مصرف آجیل سیاه شده، مانده و سوخته خودداری شود.



این کارشناس بهداشت افزود: آجیل خام خواص تغذیه ای بالاتری نسبت به آجیل های شور و بوداده دارد و بهتر است از آجیل شور و بوداده به مقدار بسیار کم استفاده شود.



جعفری به خواص فراوان آجیلها اشاره کرد و اظهار داشت: این مواد حاوی ویتامین، پروتئین، آنتی اکسیدان و مواد معدنی هستند که می توانند جایگزین مناسبی برای تنقلاتی از قبیل چیپس و پفک باشند.



وی تصریح کرد: چربی موجود در برخی از مغزها با وجود چربی سایر مواد بسیار مفید بوده و حتی بیمارانی که از کلسترول بالای خون، دیابت یا بیماری های قلبی - عروقی رنج می برند می توانند از این مغزها استفاده کنند.

این کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت قم در خصوص نحوه نگهداری آجیل‌ها نیز اظهار داشت: بهتر است این مواد به اندازه مصرف تهیه شود و در صورتی که بیشتر از میزان مصرف تهیه شد در ظروف درب دار و در یخچال یا فریزر نگهداری شود تا از اکسیدشدن روغن مغزها و ایجاد سم آفلاتوکسین جلوگیری شود.



جعفری تصریح کرد: با وجود خواص بسیار بالای آجیل باید حد مناسب مصرف آنرا رعایت کرد تا از کاهش اشتها و بروز مشکلات گوارشی پیشگیری شود.