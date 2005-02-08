181 اسكله جنوبي كشور فاقد مجوز بهره برداري و احداث هستند// اسكله هاي غير مجاز بايد تعطيل شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ظهر امروز در يك نشست خبري با اشاره به گزارش اكيپ ويژه اين ستاد درباره اسكله هاي موجود در كشور گفت: اين اكيپ ويژه كه متشكل از نمايندگان نيروي انتظامي، سازمان بنادر و كشتيراني، وزارتخانه هاي اطلاعات و دفاع بود، با هدف بررسي وضعيت ، مديريت و كاربري اسكله هاي موجود در كشور گزارشي تهيه كرد.

دكتر محمد باقر قاليباف تعريف ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از اسكله غير مجاز را نداشتن مجوز احداث و بهره برداري دانست و اظهار كرد: الزاما اسكله اي كه فاقد مجوز از سازمان بنادر و كشتيراني است به اين معني نيست كه حتما از آن اسكله كالاي قاچاق وارد كشور مي شود.



وي تفاوت آماري بين 199 با 146 اسكله موجود در جنوب و شمال كشور را ناشي از يك اشكال و ضعف مديريتي در كشور عنوان و تصريح كرد: براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هم اكنون در استان هاي جنوبي كشور 201 اسكله و 12 خور وجود دارد.



به گفته قاليباف، از اين تعداد اسكله، 69 اسكله دراستان هرمزگان، 79 اسكل دراستان بوشهر، 48 اسكله در خوزستان، 17 اسكله در سيستان و بلوچستان واقع شده اند.



رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: تعداد اسكله هاي تجاري، صيادي، چند منظوره، صنعتي، نفتي، مسافرتي و نظامي در استان هاي جنوبي به ترتيب 43، 69، 26، 20، 20، 7 و 15 اسكله است.



وي با اعلام اين كه از 201 اسكله واقع شده در استان هاي جنوبي كشور 13 اسكله متروكه و فاقد كاربري هستند، بيان كرد: 8/38 درصد از اسكله هاي واقع شده در اين استان ها داراي مجوز و 2/61 درصد فاقد مجوز از سازمان بنادر و كشتيراني هستند.



قاليباف با بيان اين مطلب كه تنها 10 درصد از اسكله هاي داراي مجوز در اين استان ها داراي مجوز بهره برداري مي باشند، گفت: برهمين اساس، هم اكنون 90 درصد اسكله هاي واقع شده در استان هاي جنوبي كشور فاقد مجوز بهره برداري هستند.



وي با بيان اينكه 80 درصد اسكله هاي اين استان ها داراي مرز مجاز گمركي نيستند، تصريح كرد: درحال حاضر 181 اسكله فعال و 20 اسكله غير فعال مي باشند كه از اين اسكله هاي واقع شده در اين استان ها 89 درصد دولتي و مابقي خصوصي هستند.



به گفته رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 48 درصد اسكله هاي واقع شده در استان هاي جنوبي كشور فاقد حصاركشي مي باشند.



وي با اعلام اين كه 40 درصد اسكله هاي واقع شده در استان هاي جنوبي داراي سابقه ورود قاچاق كالا به كشورهستند، گفت: نيروي انتظامي در 77 اسكله از 201 اسكله موجود در استان هاي جنوبي كشور مستقر است.



به گفته وي، در 45 درصد اسكله هاي واقع شده در اين استان ها، واحدهاي نظارتي به طور كامل مستقر نيستند.



وي با اعلام اين كه بايد 33 اسكله غيرمجاز- 15 اسكله غير مجازدر خوزستان، 8 اسكله غير مجاز در هرمزگان ، 7 اسكله غير مجاز بوشهر و 3 اسكله غير مجاز سيستان و بلوچستان- تعطيل شوند، گفت: هم اكنون برنامه ريزي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين است كه هرچه سريعتر اسكله هاي موجود در كشور ساماندهي شوند.



به گفته وي، 181 اسكله از 201 اسكله واقع شده در استان هاي جنوبي كشور مجوز كامل يعني مجوز بهره برداري و احداث ندارند.



قاليباف ادامه داد:96 اسكله در اين استان ها بايد حصاركشي و 4 اسكله نيز بايد تغيير كاربري دهند.



وي در پاسخ به اين پرسش كه از 15 اسكله نظامي در استان هاي جنوبي ، چه تعداد آنها غير مجاز هستند، تاكيد كرد: تمامي اسكله هاي نظامي داراي مجوز احداث و بهره برداري هستند.



قاليباف با اعلام اين كه در حال حاضر از هيچ كدام از اسكله هاي غير مجاز استان هاي جنوبي كشور كالاي قاچاقي وارد كشور نمي شود، گفت: الان تقريبا از مبادي غير رسمي كالاي قاچاي وارد كشور نمي شود و به عبارتي مي توان گفت كه از شروع فعاليت ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 80 درصد حجم ورودي قاچاق از اين مبادي كاهش يافته است.



وي بر نظارت بهتر بر اسكله هاي موجود در كشور تاكيد و اعلام كرد: دراسكله هاي نظير شهيد رجايي و باهنر كه 950 هزار تن كانتينر تخليه و بارگيري مي شود بايد تمام دستگاه ها نظارت دقيقي روي اين امر داشته باشند.



وي درباره اسكله هاي موجود دراستان هاي جنوبي كشور گفت: گزارش ستاد دراين باره هنوز قطعي نشده و در آينده اي نزديك نيز وضعيف اسكله هاي موجود در شمال كشور مشخص مي شود.



وي گفت: اميدوارم فعاليت هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تا 5/2 سال آينده حجم تجارتي از نوع قاچاق به بين 5 تا 7 درصد برسد و همچنين حجم 6 ميليارد دلاري كالاي قاچاق سالانه به كشور به تراز بازرگاني افزوده شود.



وي در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا موانعي هم كه موجب شود تا در كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خلل ايجاد كند، وجود داشته است، گفت: موانع وجود نداشته و تنها فشارهايي در اين باره به ما وارد شده است.