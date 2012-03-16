کشتی گیران قمی برای انتخابی مسابقات آسیایی و جهانی مجوز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی انجام شده توسط فدراسیون کشتی کشورمان، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای شرکت در رقابت‌های آسیایی و جهانی روزهای 16 تا 18 فروردین ماه سال 91 در تهران برگزار می‌شود.



برای همین منظور فدراسیون کشتی اسامی نفرات مجاز به شرکت در این دوره از رقابت ها را اعلام کرد که در بین کشتی گیران انتخاب شده، نام سه کشتی گیر از استان قم نیز به چشم می خورد تا شانس حضور سه نماینده از قم فراهم شود و کشتی قم همچنان روند رو به رشد خود را ادامه دهد.



حضور کشتی گیران قمی در اوزان 66، 84 و 120 کیلوگرم انتخابی



کشتی گیران قمی در اوزان 66، 84 و 120 کیلوگرم به رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان دعوت شده اند تا بخت خود را در جدال با برترین های کشور برای عضویت تیم ملی در مسابقات جهانی و آسیایی سال 2012 بیازمایند.



در وزن 66 کیلوگرم مهدی عطارد کشتی گیر توانمند قمی باید با رقبایی از اردبیل، خوزستان، اصفهان، کهگیلویه وبویراحمد، تهران و لرستان به رقابت بپردازد و با بروز استعداد خود نظر کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان را جلب کند.



کشتی گیر قمی در این وزن با حامد امن‌زاده از اردبیل، حسن زیرک و مهدی زیدوند، پیام بویری از خوزستان، احسان طالبیان از اصفهان، محسن شیراوند از لرستان، وحید میر فتح‌الهی از تهران و مصطفی جاودانه از کهگیلویه وبویراحمد رقابت خواهد کرد.



دعوت کشتی گیر بین المللی قم



اما در وزن 84 کیلوگرم علی زینتی رفاه قهرمان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور در سال 1390 که هم اکنون یکی از اعضای تیم ملی کشتی در رقابت های بین المللی جام سیراکوف در کشور بلغارستان است، از قم به انتخابی مسابقات جهانی و آسیایی دعوت شده است.



در این وزن علی زینتی رفاه از قم، پیمان کاردگر از مازندران، یوسف قادریان از تهران، ادریس ابراهیمی از کردستان، مهدی خان چگینی از لرستان، محراب رضازاده از گلستان، مجید علیاری از تهران، محمد رسولی، فرشاد رستمی‌کیا و رحیم کریم‌فر از خوزستان حضور دارند.



در وزن 120 کیلوگرم رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان نیز یک کشتی گیر از قم حضور دارند که این فرنگی کار پر توان بهزاد حقیقی است و باید در این وزن با نمایندگان تهران، مازندران، لرستان، گلستان، فارس، اصفهان، چهار محال و بختیاری، خوزستان و آذربایجان غربی برای به دست آوردن دوبنده تیم ملی رقابت کند.



کشتی گیر قمی در این وزن با سامان نوروزی از مازندران، امیر زرین چگینی و پوریا معصوم‌زاده از تهران، مهدی پورشایان، علی میرالی رستمی و سیدمصطفی صالحی‌زاده از خوزستان، ابوالفضل بربط از همدان، مجید عصری از اردبیل، مهدی زود آشنا و مجید محمودی از لرستان، سعید واعظی از بوشهر، میلاد درخشی از کهگیلویه و بویراحمد پیکار خواهد کرد.

