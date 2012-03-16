اقدامات ایران در چارچوب فاز اول برنامه عمل اسکاپ تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید نورصالحی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل که در این نشست در راس هیاتی از جمهوری اسلامی ایران حضور داشت، با تاکید بر اهمیت برگزاری نشست وزرا در تقویت همگرایی اعضای اسکاپ، بر اجرایی شدن اهداف توسعه هزاره ملل متحد تاکید کرد.

وی با برشمردن امکانات زیرساختی جمهوری اسلامی ایران از جمله اشاره به اهمیت 200 هزار کیلومتر طول راه های کشور، یازده بندر تجاری و بیش از 12 هزار کیلومتر خط آهن، بر اولویت های جمهوری اسلامی ایران برای ساخت 25 هزار کیلومتر خط آهن تا سال 2025 و رسیدن به رقم 40 میلیون تن ترانزیت تا پایان سال 1394 تأکید کرد.



نورصالحی در ادامه خلاصه ای از اهم اقدامات صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران در چارچوب فاز اول برنامه عمل اسکاپ از جمله تاسیس کریدور پنج جانبه قطر، عمان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان ، پیوستن به کریدور تراسیکا، اقدامات اساسی جهت احیاء کریدور شمال - جنوب، راه اندازی قطار کانتینری نمایشی در مسیر بندرعباس- آلماتی و نیز قطار اسلام آباد- تهران- استانبول، قانون هدفمندی رایانه ها و اثرات آن در بخش حمل و نقل را بازگو کرد.



امروز جمعه دومین نشست وزیران حمل و نقل کمیسیون اقتصادی - اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در مقر این کمیسیون منطقه ای، در بانکوک پایتخت تایلند آغاز به کار کرد.



در این اجلاس که به مدت دو روز ادامه دارد، موضوعاتی از قبیل ارزیابی عملکرد اعضاء درزمینه اجرایی کردن مرحله اول برنامه عمل منطقه ای اسکاپ(2007-2011) با تأکید بر موضوعاتی نظیر بزرگراه آسیایی، راه آهن سراسری آسیایی، بنادر خشک، مراکز لجستیک و تسهیلات تجاری، سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی حمل و نقل به روش (پی پی پی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



در این اجلاس همچنین مرحله دوم برنامه عمل برای سال های 2012 تا 2016 و بیانیه اجلاس نیز به تصویب وزرا رسید. نخستین کنفرانس وزیران اسکاپ برای توسعه سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی به روش مشارکت بخش خصوصی-دولتی، قرار است در ماه نوامبر 2012 در تهران برگزار شود.