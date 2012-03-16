هنرمندان آذربایجان شرقی پا به توپ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز تمرینات تیم فوتبال هنرمندان آذربایجان شرقی، باشگاه فرهنگی ورزشی هنرمندان این استان به طور رسمی فعالیت خود را با کادر مدیریتی و فنی جدید آغاز کرد.

در اولین تمرین تیم فوتبال هنرمندان آذربایجان شرقی که در زمین چمن مصنوعی سرپوشیده باشگاه "آذر آب" تبریز برگزار شد، ایوب ظهیری به عنوان مسئول فنی این تیم به بازیکنان معرفی شد.

در ابتدای این تمرین حاج علی کشفیا رئیس هیئت جانبازان و معلولان آذربایجان شرقی و عضو هیئت مدیره باشگاه هنرمندان استان در صحبتهایی کوتاه برای این تیم آرزوی موفقیت نمود و سپس جواد ششگلانی رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی دیگر عضو هیئت مدیره باشگاه هنرمندان دقایقی را برای اعضای تیم فوتبال هنرمندان استان صحبت کرد.

نخستین تمرین تیم فوتبال هنرمندان آذربایجان شرقی با شور و شوق خاصی و با حضور اغلب چهره های هنری شناخته شده برگزار شد.

باشگاه فرهنگی ورزشی هنرمندان آذربایجان شرقی زیر نظر باشگاه هنرمندان ایران و با کادر مدیریتی جدیدی فعالیت می کند.