بودجه "بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس" کفاف هزینه ها را نمی دهد

سردار عباس حسین زهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های سال 91 بنیاد حفظ آثار افزود: برنامه های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس امسال بر چهار محور اصلی پژوهش در آثار دوران دفاع مقدس و در زمینه های فرهنگی، هنری، تبلیغات و ادبیات تعریف شده است.

وی بیان داشت: یکی از این برنامه ها در زمینه پژوهش آثار دفاع مقدس بوده و شامل جمع آوری آثار این دوران، گذراندن دوره های درسی آن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی در این زمینه است.

استفاده از نویسندگان بومی و استانی در آثار دفاع مقدس

این مسئول ادامه داد: در زمینه ادبی سعی شده به بخشهای نانوشته از این دوران توجه شود و سعی برآن است تا از نویسندگان بومی و استانی در این آثار استفاده بیشتری شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تهران گفت: این آثار در قالب شعر، داستان و .... است و آثاری برگزیده می شود که از نظر محتوایی غنی و علمی باشد.

کمبود آثار کودک و دفاع مقدس به دلیل کمبود بودجه و عدم اطلاع رسانی است

وی در خصوص کمبود فعالیتهای بنیاد در زمینه آثار کودک افزود: این آثار کودک و دفاع مقدس در تعدادی از استانها با تیراژ بالا به چاپ رسیده است و اگر کم کاری در آن بوده به دلیل کمبود بودجه یا عدم اطلاع رسانی درست رخ داده است.