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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

حسین زهی در گفتگو با مهر:

بودجه "بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس" کفاف هزینه ها را نمی دهد

بودجه "بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس" کفاف هزینه ها را نمی دهد

تهران - خبرگزاری مهر: معاون طرح و برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: با وجود حمایتهای دولت و نمایندگان مجلس از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بودجه این مجموعه کفاف هزینه های مختلف آن را نمی دهد.

سردار عباس حسین زهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های سال 91 بنیاد حفظ آثار افزود: برنامه های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس امسال بر چهار محور اصلی پژوهش در آثار دوران دفاع مقدس و در زمینه های فرهنگی، هنری، تبلیغات و ادبیات تعریف شده است.

وی بیان داشت: یکی از این برنامه ها در زمینه پژوهش آثار دفاع مقدس بوده  و شامل جمع آوری آثار این دوران، گذراندن دوره های درسی آن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی در این زمینه است.

استفاده از نویسندگان بومی و استانی در آثار دفاع مقدس

این مسئول ادامه داد: در زمینه ادبی  سعی شده به بخشهای نانوشته از این دوران توجه شود و سعی برآن است تا از نویسندگان بومی و استانی در این آثار استفاده بیشتری شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تهران گفت: این آثار در قالب شعر، داستان و .... است و آثاری برگزیده می شود که از نظر محتوایی غنی و علمی باشد.

کمبود آثار کودک و دفاع مقدس به دلیل کمبود بودجه و عدم اطلاع رسانی است

وی در خصوص کمبود فعالیتهای بنیاد در زمینه آثار کودک افزود: این آثار کودک و دفاع مقدس در تعدادی از استانها با تیراژ بالا به چاپ رسیده است و اگر کم کاری در آن بوده به دلیل کمبود بودجه یا عدم اطلاع رسانی درست رخ داده است.

کد مطلب 1561205

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