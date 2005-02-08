بزرگداشت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با حضور پرشور ايرانيان در كشورهاي اروپايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري ، همزمان با برگزاري جشن بيست وششمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در داخل كشور، دوستداران اين انقلاب در سراسر جهان نيز با برپايي مراسم گوناگون آن را گرامي داشتند. درهمين رابطه هم ميهنان عزيزمان در پايتخت سوئد با برگزاري مراسمي ياد وخاطره دوران پر شكوه پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 را پاس داشتند.

دراين مراسم كه با استقبال زايد الوصف ايرانيان مقيم اين كشور همراه بود، پس ازاجراي سرود ملي توسط دانش آموزان مدرسه امام مهدي(عج) چند تن از ايرانيان مقيم مقالات و اشعارخود را در خصوص شخصيت حضرت امام خميني (ره) و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ارائه نمودند.

درپايان اين برنامه ، حسن قشقاوي سفيرجمهوري اسلامي ايران در سوئد با بيان كيفيت توازن بين سطح توقع ملي ودستاوردهاي انقلاب اسلامي به پيشرفتهاي كشوردرعرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي ، فرهنگي ، ورزشي و هنري اشاره كرد.

وي گفت : انقلاب اسلامي به سان جوان 26 ساله اي رشيد وشاداب پا درعرصه كمال مي گذارد و ديگر آسيبهاي ايام كودكي ونوجواني دراين جوان بالنده و پرنشاط تاثيري نخواهند گذاشت .

درپايان مراسم فيلمي ازدستاوردهاي انقلاب اسلامي به ويژه فعاليت هاي بانوان ايران به نمايش گذاشته شد كه مورد استقبال حضار قرار گرفت.

همچنين بيست و ششمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ايران روز دوشنبه طى مراسم ويژه اى در "براتيسلاوا" پايتخت اسلواكى برگزار شد.

در اين مراسم كه با حضور "سيد محسن نبوى" سفير آكروديته جمهورى اسلامىايران در اسلواكى گرامى داشته شد، مقام هاى اسلواكى و ديپلمات هاى خارجىمقيم اين كشور نيز شركت داشتند.

در اين مراسم كه در هشتمين روز از دهه مباركه فجر برگزار شد، همچنين جمعى از هموطنان مقيم و علاقه مندان به انقلاب اسلامى نيز شركت كرده و سالروزپيروزى انقلاب را گرامى داشتند.