قدرتها بیداری اسلامی را به نفع خود مصادره و یا منحرف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی در خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران به فرا رسیدن سال نو اشاره کرد و گفت: باید تصمیم بگیریم، سال آینده «حول حالنا الی احسن الحال» باشد و به خدا توجه داشته باشیم.

وی گفت: معنای احسن الحال این است که از غیبت، تهمت و دروغ اجتناب کنیم.

وی توجه به اقشار ضعیف جامعه و کمک به بستگان را از جمله اقدامات مثبتی خواند که باید در سال جدید به آن توجه کرد.

امامی کاشانی تأکید کرد: اگر کسی بخل بورزد زندگی سختی در انتظارش است.

کسانیکه پولشان را به نیازمندان کمک می کنند خدا به آنها پاداش می دهد و کاری به نماز و تقوای آنها ندارد اگر کسی خدای نکرده نماز هم نمی خواند اما صله رحم می کند خدا عمرش را زیاد می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط منطقه و بین الملل اشاره و آن را تأسف آور خواند.

امامی کاشانی تصریح کرد: قدرت هایی که مسلمان نیستند و حکومت هایی که دین اسلام را قبول ندارند به هیچ چیز دیگری هم اعتقاد ندارند. آنها مسیحیت، انجیل و تورات را هم قبول ندارند با کمال تأسف مسیحیت هم اکنون مسیحیت صهیونیست شده بنابراین به جان اسلام افتاده اند، چون می بینند این اسلام است که دین بیداری است و حرکاتی که در منطقه آغاز شده ریشه اسلامی دارد.

خطیب جمعه تهران تأکید کرد: آنچه می تواند دنیا را اداره کند قرآن است، انجیل و تورات چیزی ندارد، آنها برای اینکه غضب و شقاوت خود را نشان دهند قرآن را آتش می زنند. ما به مسلمانان و ملت افغان درود می فرستیم که در برابر قرآن سوزی قیام کردند.

وی مبنای قیام های منطقه را اسلام خواند و گفت: اما دولت ها و قدرت ها این حرکات را به نفع خود مصادره می کنند، مردمی که قیام کرده اند قیامشان ندای دین است، اما قدرت ها این قیام ها را منحرف می کنند و حتی در داخل کشور هم برخی می گویند این حرکت اسلامی نیست. عربستان هم می گوید حرکت بحرین علیه اسلام و اعراب است، سوال این است که مگر اینها که حرکت کردند عرب نیستند، فلسطین و لبنان و تونس عرب هستند حرکات آنها با بحرین فرقی ندارد. شما قرآن و دین را به دروغ تفسیر می کنید آیا این است دین شما؟

امامی کاشانی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد این جنبش و حرکت شکل گرفته در راستای بیداری مسلمانان در کشورهای منطقه، روزافزون شود.