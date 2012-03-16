خطر ورشکستگی یونان همچنان بالاست/ لزوم صرفه جویی بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "تاگس سایتونگ" بر اساس گزارش اخیر تروئیکای بین المللی که شامل کارشناسانی از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا به منظور حل بحران یورو می باشد کشور یونان هنوز باید بیش از این صرفه جویی کند برای اینکه بتواند در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی قرار گیرد.

کارشناسان تروئیکای اتحادیه اروپا حتی با در پیش گرفتن اقدامات صرفه جویانه بیشتر هم نجات این کشور ازخطر وررشکستگی را مطمئن ارزیابی نکردند و هشدار دادند که خطر شکست هنوز بسیار بالا می باشد.

در روز چهارشنبه منطقه یورو بسته کمکی دوم خود به یونان به ارزش 130 میلیارد یورو را در اختیار این کشور قرار داد. صندوق بین المللی پول نیز روز گذشته یک اعتبار 28 میلیارد یورویی را به این صندوق اختصاص داد.

نویسنده در ادامه به وخامت اوضاع یونان اشاره کرده و نوشت: سخت بودن شرایط در یونان را آمارها درباره بازار کار در این کشور نشان می دهد. بر اساس اطلاعات و آماری که اخیرا ارائه شده است از هر پنج یونانی یک نفر بیکار است. نرخ بیکاری در این کشور با 20.7 درصد به بالاترین میزان خود رسیده است. در سال گذشته نرخ بیکاری در این کشور 14.2 بوده است. کارشناسان می ترسند که هنوز در آینده تعداد بیشتری از یونانیها شغل خود را از دست بدهند.

"هورست رایشن باخ" از کارشناسان اقتصادی آلمان در اروپا نیز تصویر تیره و تاری را برای یونان ترسیم کرده و اظهار داشته است که شرایط اقتصادی هنوز در این کشور بد است. مسئولیت بهبود اوضاع اقتصادی در یونان در دست خود این کشور است. کارشناسان اروپایی تنها می توانند کمکهای تکنیکی به این کشور داده و حکومت یونان را در این زمینه مشاوره بدهند.

به گفته "رایشن باخ" قرار است در آوریل کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاداتی را به منظور حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال در یونان ارائه می دهد.