علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به محرز شدن تبانی بازیکنان تیم فوتسال پرسپولیس در دیدار با تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان اظهار داشت: بازیکنان پرسپولیس با چه کسی تبانی کرده‌اند؟! ما که با کسی تبانی نکرده‌ایم، حالا اگر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس معتقد است بازیکنانش تبانی کرده‌اند، بحثی جداست و ما در خصوص مسائل داخلی این باشگاه دخالت نمی‌کنیم.

وی ضمن یادآوری اینکه طی هفته گذشته بارها در خصوص نتیجه دیدار گیتی پسند اصفهان - پرسپولیس اظهارنظر کرده است، خاطرنشان کرد: ما اگر می‌خواستیم با پرسپولیس تبانی کنیم، اجازه نمی‌دادیم به مانند دیدار فولادماهان - شهید منصوری قرچک، بازی ما بصورت زنده پخش شود.

مدیرعامل باشگاه گیتی پسند تاکید کرد: تیم ما در زمین مسابقه تیم پرسپولیس را شکست داد. ما اگر می‌خواستیم تبانی کنیم که نیمه اول بازی با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان نمی‌رسید. سرمربی تیم ما زمانیکه متوجه شد تیم شهید منصوری قطعا فولاد ماهان را شکست می‌دهد، تیم خود را 10 نفره کرد که این تغییر روش بازی باعث شد با برتری قاطع 11 بر 2 به پیروزی برسیم.

طاهری اولویت باشگاه گیتی پسند اصفهان را ارائه فوتبال پاک عنوان کرد و گفت: ما در فوتسال، فوتبال، والیبال و رشته‌هایی که فعال هستیم همیشه به دنبال کسب نتیجه در زمین مسابقه بوده‌ایم و انگ تبانی به باشگاه ما نمی‌چسبد. نمی‌دانم منظور آقای رویانیان از تبانی بازیکنان پرسپولیس چیست و آنها با چه کسی تبانی کرده‌اند!

وی در خاتمه تصریح کرد: مدیران و مسئولان باشگاه شهید منصوری قرچک به دنبال لوث کردن و بی ارزش جلوه دادن قهرمانی ما هستند. آنچه مسلم است تیم ما در زمین مسابقه قهرمان شده و حاضریم در فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی و کمیته فوتسال ثابت کنیم که در قهرمانی ما هیچ ابهامی نیست.

درهفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال تیم پرسپولیس با نتیجه 11 بر 2 مغلوب گیتی پسند اصفهان شد تا این تیم به لطف یک گل‌زده بیشتر بالاتر از تیم شهید منصوری قرچک قهرمان رقابت‌ها شود. به دنبال ثبت این نتیجه در بازی گیتی پسند - پرسپولیس شایعه تبانی سرخپوشان با حریف اصفهانی مطرح شد.