آماده باش 26 داروخانه در قم همزمان با ایام نوروز

مجتبی احمدزاده قمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: از این تعداد 8 داروخانه عادی است که به منظور خدمت رسانی هر چه بهتر در ایام نوروز در کنار داروخانه های شبانه روزی فعال هستند.



وی ادامه داد: این داروخانه ها در کنار داروخانه های شبانه روزی از ساعات اولیه صبح تا ساعت 22 به زائران و همشهریان خدمات ارائه می کند.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار داشت: این داروخانه ها به منظور سهولت دسترسی مردم از پراکندگی مناسبی در سطح شهر برخوردارند.



احمدزاده ادامه داد: در خیابان های شهرک قائم، پردیسان، صفاشهر، شهرک امام خمینی (ره)، خیابان آذر و فلکه پلیس یک داروخانه و در خیابان نیروگاه دو داروخانه در نظر گرفته شده است.



وی عنوان داشت: تمامی داروخانه ها تجهیز شده اند و کمبود دارویی نخواهیم داشت.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم از آمادگی کامل این معاونت در ایام نوروز خبر داد و افزود: معاونت غذا و دارو در این ایام با به کارگیری تمام توان خود بر تولید مواد غذایی نظارت کامل دارد.



احمدزاده بحث نظارت بر عرضه در ایام نوروز را از وظایف مرکز بهداشت عنوان کرد و بیان داشت: در این پروسه زمانی تنها در صورتی که شکایتی در معاونت غذا و دارو ثبت شود این معاونت وارد عمل خواهد شد.



وی به زمان آغاز طرح اشاره کرد و گفت: کشیک ایام تعطیل این معاونت از روز 25 اسفندماه آغاز و تا 15 فروردین ماه سال 91 ادامه خواهد داشت.



معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه از فعال بودن اداره داروهای ضددرد ویژه بیماران صعب العلاج، جانبازان و مراکز ترک اعتیاد خبر داد و ابراز داشت: در صورتی که این گونه بیماران و مسافران داروهای خود را تمام یا فراموش کرده باشند همراه خود بردارند می توانند به راحتی آنرا تهیه کنند.



احمدزاده همچنین از توزیع تعداد 20 هزار بسته اطلاع رسانی نوروزی به مسافران خبر داد و گفت: در این بسته ها که در مبادی ورودی شهر توزیع می شود اطلاعاتی از قبیل داروخانه ها، بیمارستان ها و ... گنجانده شده است.



وی اعلام کرد: آزمایشگاه کنترل کیفی مواد در این معاونت آماده انجام آزمایش های لازم بر روی مواد غذایی است.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان اظهار داشت: هموطنان در صورت داشتن شکایت، انتقاد و پیشنهاد می‌توانند با سامانه پیغام‌گیر شبانه روزی این معاونت به شماره 6162644 و یا با سامانه پاسخگوی 9646 تماس بگیرند.

