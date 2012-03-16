هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی در سال 90 برترین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر هوشیار دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: پس از ارزیابی عملکرد یکساله هیئتهای دوچرخه سواری در سال 1390، استان آذربایجان شرقی به عنوان هیئت برتر این رشته ورزشی معرفی شد.

وی ادامه داد: با ارزیابی عملکرد هیئتهای دوچرخه سواری استان های سراسر کشور در سال 1390 ، توسط کمیته امور استان های فدراسیون و بر اساس شاخص های تعیین شده از سوی معاونت امور ورزش وزارت ورزش و جوانان، استان آذربایجان شرقی با کسب 1619 امتیاز به عنوان برترین هیئت دوچرخه سواری در سطح کشور معرفی شد.

هوشیار اظهار داشت: در این ارزیابی هئیت های دوچرخه سواری استان های همدان با 1509 امتیاز و قزوین با 1276 امتیاز به ترتیب رده های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

براساس این ارزیابی، رده بندی هیئت های دوچرخه سواری سراسر کشور بدین شرح اعلام شد:

1- استان آذربایجان شرقی با 1619 امتیاز

2- استان همدان با 1509 امتیاز

3- استان قزوین با 1276 امتیاز

4- استان اصفهان با 1044 امتیاز

5- استان تهران با 946 امتیاز

6- استان گلستان با 943 امتیاز

7- استان کردستان با 918 امتیاز

8- استان لرستان با 886 امتیاز

9- استان خوزستان با 726 امتیاز

10- استان سمنان با 682 امتیاز

11- استان خراسان جنوبی با 665 امتیاز

12- استان کرمان با 653 امتیاز

13- استان آذربایجان غربی با 570 امتیاز

14- استان هرمزگان با 468 امتیاز

15- استان یزد با 430 امتیاز

16- استان مازندران با 416 امتیاز

17- استان خراسان رضوی با 385 امتیاز

18- استان اردبیل با 360 امتیاز

19- استان گیلان با 316 امتیاز

20- استان خراسان شمالی با 306 امتیاز

21- استان زنجان با 302 امتیاز

22- استان کهگیلویه و بویر احمد با 300 امتیاز

23- استان مرکزی با 270 امتیاز

24- استان ایلام با 233 امتیاز

25- استان البرز با 224 امتیاز

26- استان کرمانشاه با 220 امتیاز

27- استان قم با 167 امتیاز

28- استان چهار محال بختیاری با 120 امتیاز