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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی در سال 90 برترین شد

هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی در سال 90 برترین شد

تبریز - خبرگزاری مهر: به دنبال انتخاب هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی به عنوان برترین هیئت دوچرخه سواری کشور در شش ماهه نخست امسال، این هیئت موفق شد عنوان هیئت برتر دوچرخه سواری کشور در کل سال 90 را نیز به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر هوشیار دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: پس از ارزیابی عملکرد یکساله هیئتهای دوچرخه سواری در سال 1390، استان آذربایجان شرقی به عنوان هیئت برتر این رشته ورزشی معرفی شد.

وی ادامه داد: با ارزیابی عملکرد هیئتهای دوچرخه سواری استان های سراسر کشور در سال 1390 ، توسط کمیته امور استان های فدراسیون و بر اساس شاخص های تعیین شده از سوی معاونت امور ورزش وزارت ورزش و جوانان، استان آذربایجان شرقی با کسب 1619 امتیاز به عنوان برترین هیئت دوچرخه سواری در سطح کشور معرفی شد.
 
هوشیار اظهار داشت: در این ارزیابی هئیت های دوچرخه سواری استان های همدان با 1509 امتیاز و قزوین با 1276 امتیاز به ترتیب رده های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
 
براساس این ارزیابی، رده بندی هیئت های دوچرخه سواری سراسر کشور بدین شرح اعلام شد:
 
1- استان آذربایجان شرقی با 1619 امتیاز
2- استان همدان با 1509 امتیاز
3- استان قزوین با 1276 امتیاز
4- استان اصفهان با 1044 امتیاز
5- استان تهران با 946 امتیاز
6- استان گلستان با 943 امتیاز
7- استان کردستان با 918 امتیاز
8- استان لرستان با 886 امتیاز
9- استان خوزستان با 726 امتیاز
10- استان سمنان با 682 امتیاز
11- استان خراسان جنوبی با 665 امتیاز
12- استان کرمان با 653 امتیاز
13- استان آذربایجان غربی با 570 امتیاز
14- استان هرمزگان با 468 امتیاز
15- استان یزد با 430 امتیاز
16- استان مازندران با 416 امتیاز
17- استان خراسان رضوی با 385 امتیاز
18- استان اردبیل با 360 امتیاز
19- استان گیلان با 316 امتیاز
20- استان خراسان شمالی با 306 امتیاز
21- استان زنجان با 302 امتیاز
22- استان کهگیلویه و بویر احمد با 300 امتیاز
23- استان مرکزی با 270 امتیاز
24- استان ایلام با 233 امتیاز
25- استان البرز با 224 امتیاز
26- استان کرمانشاه با 220 امتیاز
27- استان قم با 167 امتیاز
28- استان چهار محال بختیاری با 120 امتیاز
کد مطلب 1561220

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