اعزام‌ راهیان نور به جنوب شرق کشور/ یادگاران جنگ در انتقال فرهنگ شهدا بکوشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول اردوی راهیان نور و گردشگری سپاه علی‌بن ابیطالب(ع) از اعزام راهیان نور به جنوب شرق کشور در آینده خبر داد.



ستار احمدوند با اشاره به اشاره به اعزام کاروان های راهیان نور دریا اظهار داشت: دفاع مقدس ما منحصر به زمین نبود و رزمندگان ایرانی در دریا و هوا نیز با دشمن بعثی و استکبار جهانی مبارزه می‌کردند.



وی با بیان این که بخش عمده‌ای از جنگ دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و منطقه جزیره خارک به عنوان گلوگاه اقتصادی ایران صورت گرفت، تصریح کرد: مستندات موجود نشان می‌دهد به اندازه تعداد روزهای دفاع مقدس، جزیره خارک مورد حمله هوایی، دریایی و موشکی دشمن واقع شده است.



مسئول اردوی راهیان نور و گردشگری سپاه علی‌بن ابیطالب(ع) یادآور شد: با این حال، صادرات نفت ایران برای لحظه‌ای قطع نشد و وزارت نفت نیز با ایثارگری، مجاهدت و رشادت پس از تهاجمات در کمترین زمان، به ترمیم و بازسازی سیستم‌های انتقال نفت پرداخت.



راهیان نور دریا منحصر به دو منطقه هرمزگان و بوشهر است



وی اضافه کرد: راهیان نور دریا منحصر به دو منطقه هرمزگان و بوشهر است و اعزام‌شوندگان در این اردو از جزیره خارک در بوشهر و جزیره هرمز در استان هرمزگان بازدید می‌کنند.



احمد وند به ایجاد منطقه جدید به منظور اعزام کاروان‌های راهیان نور اشاره کرد و گفت: تلاش‌هایی در حال انجام است تا رشادت‌های رزمندگان و مرزبانان در جنوب شرق با گروه اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در معرض دید مردم کشور قرار گیرد.



راهیان نور تبلور فرهنگ سرخ عاشورایی است



مسئول حفاظت اطلاعات سپاه علی‌بن‌ابیطالب(ع) گفت: راهیان نور در واقع کارگاه‌هایی است که در آن جوانانمان را می‌توانیم بر اساس اخلاق اصیل اسلامی و فرهنگ سرخ عاشورایی بسازیم.



سید رضا صادقی در حاشیه اعزام کاروان‌های راهیان نور اظهار داشت: راهیان نور مانند یک سلسله اعصاب که از شهدا تغذیه می‌شود، در ابتدای هر سال جدید موجی از معنویت را به مردم انتقال می‌دهد.



وی افزود: مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در واقع تبلور عشق، ایثار، ولایت‌مداری و فداکاری است که شهدا به وسیله آن توانستند حماسه بیافرینند.



مسئول حفاظت اطلاعات سپاه علی‌بن‌ابیطالب(ع) یادآور شد: ما اگر بخواهیم به جوانانمان فرهنگ عاشورایی هشت سال دفاع مقدس و فرهنگ ناب شیعی که امام خمینی(ره) زنده کرد را بیاموزیم، وسیله‌ای بهتر از راهیان نور در اختیار نداریم.



وی گفت: اگر بخواهیم انقلاب اسلامی پایدار بماند و فرهنگ عاشورایی که از متن معارف شیعه استنباط شده از دسترس دشمن مصون بماند، باید راهیان نور را جدی‌تر از گذشته دنبال کنیم.



شهدا با اخلاص خود در جامعه تاثیرگذار شدند



وی اظهار داشت: امام خمینی(ره) نیز به همین موضوع تاکید داشت که کاری که برای خدا باشد، جاوید می‌ماند و شهیدان نیز به دلیل این که تمام هستی خود را در کف گرفته و در راه ولایت فدا کردند، حتی پس از سال‌ها می‌توانند در جامعه تاثیرگذار باشند.



صادقی ادامه داد: مسئولان تلاش کنند فضایی در اردوهای راهیان نور ایجاد شود که افرادی هم که با فضای جبهه‌ها آشنا نیستد، با حضور در این اردوها به تحولات معنوی دست پیدا کنند.



ضرورت رعایت نکات حفاظتی در اردوهای راهیان نور



وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: یکی از مسائل مهم در زمینه اردوهای راهیان نور ضرورت رعایت نکات حفاظتی در جریان این سفرها است که عدم توجه به آنها می‌تواند حوادث جبران‌ناپذیری بیافریند.



مسئول حفاظت اطلاعات سپاه علی‌بن‌ابیطالب(ع) گفت: حمل و دستکاری مواد منفجره و یا ورود به مناطق ممنوعه که پاکسازی نشده‌ است، از جمله کارهای خطرناکی است که می‌تواند خاطره تلخی از این اردوها برای مردم بسازد.



وی اظهار امیدواری کرد: مردم و مسئولان کشورمان هر روز بیشتر از قبل به فرهنگ ایثار و شهادت مجهز شوند و با استفاده از این فرهنگ کشور را در برابر تمام آسیب‌ها و تهدیدات مصون کنند.



یادگاران جنگ در انتقال فرهنگ شهدا بکوشند



فرمانده لشکر عملیاتی علی‌بن‌ابیطالب(ع) تاکید کرد: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس باید در مسیر انتقال فرهنگ شهدا به نسل جوان تلاش کنند.



سید علی سیدی در حاشیه اعزام کاروان های راهیان نور اظهار داشت: هر سال با نزدیک شدن به انتهای سال و شروع اعزام کاروان‌های راهیان نور فضای جامعه با عطر شهدا آمیخته می‌شود.



وی ادامه داد: اشتیاق جوانان و نسل‌هایی که جنگ را درک نکرده‌اند به این سفرها یک نعمت و فرصت بزرگ برای تمام کسانی است که دغدغه فرهنگ جامعه و جوانان را دارند.



فرمانده لشکر عملیاتی علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) افزود: جوانان امروز به مراتب از جوانان دوران دفاع مقدس در راه دفاع از انقلاب اسلامی مصمم‌تر و استوارتر هستند.



روحیه بالای کاروان های راهیان نور نشان از حرکت خالصانه شهداست



وی یادآور شد: کاروان‌های راهیان نور که امروز به مناطق جنگی اعزام می‌شوند با روحیه بسیار بالایی در این مناطق حضور پیدا می‌کنند و این روحیه نشان از برکتی دارد که حرکت خالصانه شهدا ایجاد کرده است.



سیدی با اشاره به این که لشکر 17 علی‌بن‌ابیطالب(ع) سال‌های گذشته نقش بسیار پر رنگی در اعزام به سرزمین‌های نور داشته است و نقش راوی‌گری و پشتیبانی این کاروان‌ها را به عهده داشته است، یادآور شد: امسال متاسفانه با توجه به عملیات لشکر 17 در مناطق غربی کشور در مقابله با گروه‌های معاند که از تیرماه شروع شده است، این لشکر نتوانسته مانند سال‌های گذشته در این اردوها نقش خود را ایفا کند.



وی اضافه کرد: هم‌اکنون نیز رزمندگان لشکر 17 در ارتفاعات شمال غرب کشور و در سردشت در حال انجام ماموریت هستند و توفیق میزبانی از زائران سرزمین‌های نور از آنان سلب شده است.



روایتگری یک امر مقدس است



فرمانده لشکر عملیاتی علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) با بیان این که مباحث مربوط به دفاع مقدس آنقدر سنگین و پر حجم است که افراد معمولی نمی‌توانند آنها را به بیان دربیاورند، تصریح کرد: روایتگری یک امر مقدس است که بر عهده رزمندگان سال‌های جنگ گذاشته شده است.



وی با تاکید بر این که بیان سیره شهدا و زحماتی که متحمل شده‌اند می‌تواند تاثیر خوبی بر جوانان بگذارد، اظهار داشت: به تصویر کشیدن رشادت‌های رزمندگان در سال‌های دفاع مقدس و احوالات معنوی که در جریان هشت سال جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، امری ناممکن است اما رزمندگان هشت سال دفاع مقدس باید تا آنجا که ممکن است در انتقال این فرهنگ به نسل جوان تلاش کنند.



فضای عملیاتی هشت سال دفاع مقدس تاثیر زیادی بر جوانان دارد



سیدی ادامه داد: تا امروز با وجود تلاش‌های بسیاری که صورت گرفته، جز اندکی از رشادت‌ها و معنویت فضای جبهه‌ها به نسل جوان منتقل نشده است اما فضایی که در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس وجود دارد، تاثیر خود را بر جوانان خواهد گذاشت.



وی گفت: مظلومیت شهدا که با مشاهده مناطق جنگی آشکار می‌شود و حضور در جایگاه‌هایی که خون شهدا در آن ریخته شده است، جوانان را با دنیایی از معنویت روبه‌رو می‌کند.



فرمانده لشکر عملیاتی علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) ادامه داد: امروز امنیت و آرامشی که بر کشور حاکم است و وحشتی که دنیای استکبار از ملت ایران دارد، به برکت خون شهدا است.

