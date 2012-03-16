اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت کشتی استان قم در پیکارهای کشتی فرنگی انتخابی رده سنی جوانان برای مسابقات مهم برون مرزی دارای پنج سهمیه شد.
در حالیکه فدراسیون کشتی اسامی تعداد زیادی کشتی گیر را شرکت در رقابت های انتخابی اعلام کرده، همچنین سهمیه استان های مختلف کشورمان را برای حضور کشتی گیران آنها در این مرحله از انتخابی تیم ملی جوانان اعلام کرد.
در این بین خوزستان10 نفر، مازندران 9 نفر، ، تهران هشت نفر، لرستان هفت نفر، اردبیل 6 نفر، قم پنج نفر، خراسان رضوی چهار نفر و سایر استانها هر کدام سه نفر سهمیه دارند، ضمن اینکه کشتی گیران نوجوانان که درمسابقات آسیائی و جهانی درسال 1390 مقام قهرمانی را کسب کرده اند در صورتی که واجد شرایط سنی باشند می توانند در انتخابی شرکت کنند.
تیم کشتی فرنگی جوانان خود را برای شرکت در رقابتهای آسیایی قزاقستان و جهانی تایلند به ترتیب در خرداد و شهریورماه سال آینده آماده می کند.
حضور کشتی گیران قمی در انتخابی کشتی آزاد و فرنگی جوانان و نوجوانان
کشتی گیران قمی در مسابقات انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان و نوجوانان که فرودین ماه سال آینده برگزار میشود، شرکت خواهند کرد.
بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان روزهای 22 تا 25 فروردین ماه به میزبانی مشهد برگزار میشود، ضمن اینکه مسابقات کشتی آزاد انتخابی تیم ملی نوجوانان و انتخابی بازیهای بینالمللی جام کودک و قهرمانی آسیا روزهای 22 تا 25 فروردین ماه سال 91 در شهر مشهد مقدس برگزار میشود.
از سوی دیگر مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان برای شرکت در رقابتهای آسیایی و جهانی روزهای 29 تا 31 فروردین ماه به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.
ششمی صبای قم در لیگ برتر فوتسال
صبای قم با کسب مقام ششم به کار خود در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به کار خود در سیزدهمین دوره این مسابقات پایان داد.
صبای قم در حالی با کسب 39 امتیاز در مکان ششم جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال ایستاد که در هفته پایانی مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در سالن 2 هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برابر تیم فرش آراء مشهد به برتری هشت بر چهار دست یافت و دوازدهمین پیروزی خود را در لیگ سیزدهم کسب کرد تا بعد از گیتی پسند، منصوری قرچک، ماهان، حفاری و گسترش فولاد تبریز در رده ششم بایستد.
قم - خبرگزاری مهر: پنج سهمیه کشتی قم در پیکارهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان، حضور کشتی گیران قمی در انتخابی کشتی آزاد و فرنگی جوانان و نوجوانان و ششمی صبای قم در لیگ برتر فوتسال عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت کشتی استان قم در پیکارهای کشتی فرنگی انتخابی رده سنی جوانان برای مسابقات مهم برون مرزی دارای پنج سهمیه شد.
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