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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

ابراهیمی اعلام کرد:

150 هزار نسخه تبلیغی نوروز در مازندران چاپ شد

150 هزار نسخه تبلیغی نوروز در مازندران چاپ شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات سفر مازندران از چاپ 150 هزار نسخه تبلیغی نوروز در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر جمعه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران اظهار داشت: نوروز خوانی سنتی بوده که از نیاکان ما بر جای  مانده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: این ستاد توزیع بسته های فرهنگی در تمام شهرستانها و کتاب ویژه نامه سفر و نوروز خوانی در سطح استان را ارائه می دهد.

وی برنامه های کمیته فرهنگی را تکثیر کتابچه با بازخوانی کل پیامهای رهبری، مسابقات فرهنگی، اجرای تئاتر و نصب حدیث سلسله الذهب و طریقه الرضا در ورودی شهر ساری، برپایی نمایشگاه کتاب، نمایشگاه نقاشی کودکان در بابل، اجرای امیری خوانی در رامسر، کنسرت موسیقی، هماهنگی برای اجرای جشن جهانی نوروزدر سطح استان و 150هزار نسخه برنامه های تبلیغی نوروز اعلام کرد.

ابراهیمی گفت: احداث نمایشگاه محصولات بومی کار با ارزشی است و با توجه به مهمان پذیر بودن مازندران بودجه ای به آن تعلق گیرد.

کد مطلب 1561232

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