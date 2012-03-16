150 هزار نسخه تبلیغی نوروز در مازندران چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر جمعه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران اظهار داشت: نوروز خوانی سنتی بوده که از نیاکان ما بر جای مانده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: این ستاد توزیع بسته های فرهنگی در تمام شهرستانها و کتاب ویژه نامه سفر و نوروز خوانی در سطح استان را ارائه می دهد.

وی برنامه های کمیته فرهنگی را تکثیر کتابچه با بازخوانی کل پیامهای رهبری، مسابقات فرهنگی، اجرای تئاتر و نصب حدیث سلسله الذهب و طریقه الرضا در ورودی شهر ساری، برپایی نمایشگاه کتاب، نمایشگاه نقاشی کودکان در بابل، اجرای امیری خوانی در رامسر، کنسرت موسیقی، هماهنگی برای اجرای جشن جهانی نوروزدر سطح استان و 150هزار نسخه برنامه های تبلیغی نوروز اعلام کرد.

ابراهیمی گفت: احداث نمایشگاه محصولات بومی کار با ارزشی است و با توجه به مهمان پذیر بودن مازندران بودجه ای به آن تعلق گیرد.