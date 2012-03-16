نظارت بر قیمتها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام حسین ردایی صبح جمعه در نشستی با مردم شهرستان دماوند که با حضور برخی مسئولان این شهرستان در مرکز شهرستان برگزار شد، با تأکید بر لزوم قدردانی عملی از مردم به پاس شرکت گسترده در انتخابات نهم افزود: در حکومت اسلامی، مردم بهترین کارگردانان قدرت محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه این نشست فرصتی مغتنم برای تبادل ‏نظرات راهبردی است، گفت: برگزاری انتخابات کار دشواری است؛ اما این این مهم در دماوند با مدیریت مناسب مسئولان و همراهی مردم به لحاظ کمی، کیفی و سلامت در سطح خوبی نسبت به دفعات مشابه گذشته انجام گرفت.

امام جمعه آبسرد ادامه داد: این قدردانی از زبان مردم به بانیان برپایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی علاوه بر این نشست، در نماز جمعه این هفته آبسرد نیز تکرار می شود.

وی عنوان کرد: بی ‏شک برگزاری انتخاباتی در این سطح و در فضای آزاد جمهوری اسلامی خود به تنهایی مظهر و جلوه گاهی از توفیق روزافزون مردم ‏سالاری دینی است.

ردایی افزود: با برگزاری انتخابات متعدد در 33 سال اخیر، اصل اساسی مردم سالاری دینی و نقش بارز مردم در ارکان نظام مقدس اسلامی بر گوش جهانیان فریاد زده شد.

مردم ایران با وجود مشکلات فراوان در پای صندوقهای رأی حاضر شدند

وی بیان داشت: امت اسلامی ایران با وجود مشکلات مختلف معیشتی خود که دست و پا گیر آنها شده، بار دیگر برای صیانت از نظام مقدس اسلامی و حفاظت و حراست از حیثیت انقلاب در پای صندوقهای رأی حاضر شده و با لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، سیلی محکمی بر چهره استکبار نواختند.

مسئولان در پی کیفیت بیشتر نمایشگاههای بهاره از سالهای آتی باشند

ردایی رضایتمندی مردم از فروشگاههای بهاره برپا شده در سطح مناطق مختلف شهرستان دماوند نسبی دانست و اضافه کرد: مسئولان در پی کیفیت بیشتر نمایشگاههای بهاره از سالهای آتی باشند.

وی ادامه داد: البته میزان رضایتمندی از همه مباحث و در همه زمینه‏ها معمولا نسبی است، اما به هر روی، برپایی این فروشگاههای عرضه کالا با قیمتی مناسب کاری خوب از سوی مجموعه اداری شهرستان دماوند و مورد استقبال مردم این خطه بود.

امام جمعه آبسرد یادآور شد: مردم نقاط مختلف شهرستان دماوند امیدوار هستند که در سالهای آتی و در سایه انجام برنامه ریزیهای مناسب از سوی مسئولان امر، نمایشگاهی مطلوب و جامع در این شهرستان برپا شود.

مسئولان بر قیمتها بیشتر نظارت کنند

وی با تأکید بر اهمیت اصل نظارت بر بهای کالاهای مصرفی مردم در ایام نوروز افزود: نباید با صرف همه تمرکز در فروشگاههای بهاره، از دیگر مراکز عرضه کالاهای اساسی مردم خارج از این حوزه غافل شد، باید بر تمام قیمتها نظارت بیشتر داشت.

ردایی گفت: اگر خدای نکرده در امر نظارت کاستی صورت گیرد، مشکلاتی نظیر گرانی و ضعف در کیفیت کالاهای مورد نیاز مردم، موجبات نارضایتی اهالی را فراهم می سازد.

وی اضافه کرد: اما مسئولان نظام مقدس اسلامی باید با اجرای تمهیداتی در مسیر رفع مطالبات و خواسته های مردمی اقدام کرده تا این قدردانی به صورت عملی نیز ظهور و بروز پیدا کند.