شکست غرب در افغانستان/ ناتو درپی پیروز نشان دادن خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از"اشتوتگارتر ناخریشتن"، پروفسور "روب د ویجک" از مشاوران هلندی ناتو در افغانستان، شکست غربیها در این عملیات را پیش بینی کرده و اظهار داشته است که ناتو در جنگ افغانستان شکست خورده و حالا تنها به دنبال دلیلی می گردد تا بتواند خود را به عنوان پیروز این جنگ معرفی کند.

به گفته این کارشناس هلندی و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک در دادگاه لاهه در حال حاضر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به خصوص به دنبال به وجود آوردن هماهنگی های مطمئن با پاکستان به منظور عقب نشینی از افغانستان می باشد.

لازم به ذکر است که رئیس جمهوری افغانستان بعد از اقدام وحشیانه کشتار شانزده غیر نظامی توسط یک سرباز آمریکایی خواستار خروج زودتر از موعد مقرر ناتو از افغانستان که تا پایان سال 2014 اعلام شده بود شده است.

وی روز گذشته در کابل همچنین تصریح کرد که هر دو طرف باید همکاریهای لازم را به عمل آورند تا روند واگذاری قدرت به افغانها به جای سال 2014 در سال 2013 امکانپذیر شود.

کرزای بعد از دیداری که با وزیر دفاع آمریکا داشت اظهار داشت که ما آماده هستیم همه مسئولیت های امنیتی را در کشورمان بر عهده بگیریم. کرزای همچنین خواهان برگشت همه نیروهای بین المللی از روستاها و شهرهای افغانستان به پایگاههای نظامیشان شده است.

