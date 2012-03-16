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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

پیشکسوت فوتبال لرستان به دیار باقی شتافت

پیشکسوت فوتبال لرستان به دیار باقی شتافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: پیشکسوت فوتبال لرستان روز گذشته دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرنگار مهر، زند‌یاد عبدالرضا نصرالهی فرزند علیرضا سال 1329 در محله‌ پشت‌بازار خرم‌آباد دیده به جهان گشود و فوتبال را از دهه 40 با بازی در تیم‌های محلات آغاز کرد و پس از آن به صورت رسمی زیر نظر پرویز جایدری و مرحوم ابراهیم صفوی با عضویت در تیم‌های پاپرچم، منتخب جوانان و آموزشگاه‌های لرستان، پاس و تاج (استقلال) خرم‌آباد به بازی در مسابقات استانی و قهرمانی کشور ادامه داد و از سال 1354 به عنوان داور رسمی فدراسیون در کنار رحیم و کریم مرادی به امر قضاوت مشغول شد.

زنده‌یاد نصرالهی در سال 1366 درجه داوری ملی گرفت و در مسابقات مختلف از جمله جام حذفی کشور و لیگ قدس به همراه فتح‌الله کریمی و قدرت‌الله کاوه به عنوان تیم داوری لرستان به قضاوت مشغول بود.

وی دو مقطع در سال‌های 1359 و 1382 به عنوان رئیس کمیته داوران فوتبال لرستان منصوب شد و طی سال‌های اخیر به عنوان ناظر مسابقات لیگ دسته اول و دوم فوتبال کشور با فدراسیون نیز همکاری داشت.

مرحوم نصرالهی کارمند ثبت اسناد لرستان بود و آخرین منصب وی پیش از بازنشستگی ریاست اداره ثبت اسناد الشتر بود.

وی طی 7 سال اخیر به طور مداوم با بیماری قلبی دست و پنجه نرم می‌کرد و چند بار مورد عمل جراحی قرار گرفت. سرانجام 25 اسفند 1390 مقارن با آخرین پنج‌شنبه سال در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 1561246

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