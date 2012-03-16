موضع ما درباره سوریه مثل روسیه است/ انتقاد از خبرپراکنی شبکه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد مدلسی در گفتگو با روسیه الیوم اظهار داشت: حل بحران سوریه در دستان خود سوری ها است و تنها توسط این کشور باید حل و فصل شود.

وی افزود: مسئولیت رویدادهای فعلی سوریه باید میان دولت و مخالفان این کشور به صورت یکسان تقسیم شود و نمی توان تنها یک طرف را مسئول آنچه اکنون در سوریه رخ می دهد دانست.

مدلسی در ادامه بر ضرورت آغاز گفتگوهای ملی در سوریه با هدف حل بحران این کشور تاکید کرد و اظهار داشت: موضع الجزایر در قبال بحران سوریه مبتنی بر عدم دخالت دیگر کشورها در امور داخلی دمشق و احترام به اصول و قوانین بین المللی در این زمینه است.

وی تصریح کرد: الجزایر با هرگونه دخالت خارجی در سوریه مخالف است و موضع کشورش در رابطه با بحران سوریه همچون مواضع روسیه است.

وزیر خارجه الجزایر خاطرنشان کرد: کشورهای عربی از اخبار و تصاویر شبکه های ماهواره ای که ناامیدی و خشم را در قبال سوریه القاء می کند استفاده می کنند که این مسئله نباید وجود داشته باشد و این کشورها باید واقعیت ها را مد نظر داشته باشند و به برخی شبکه های تلویزیونی اکتفا نکنند.