آماده باش یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران/ افتتاح ‌‌سینما "وصال" رودهن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد دهرویه افزود: گشتهای ویژه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران از روز 25 اسفند فعال و تا پایان روز 15 فروردین سال 91 در تمام اراضی سطح ملی استان تهران فعالیت خواهند داشت.

وی بیان داشت: حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران در بوستانهای جنگلی باعث می شود مسافران نوروزی با امنیت بالایی در این مکانها حضور یابند.

دهرویه اضافه کرد: احتمال وقوع تخریب در بوستانهای جنگلی توسط افراد فرصت طلب و سود جود وجود دارد که نیروهای یگان حفاظت به طور شبانه روزی از اراضی ملی استان تهران حفاظت می کنند.

وی یادآورشد: گشتهای یگان حفاظت استان تهران در شهر تهران و سایر شهرستانهای تهران به صورت گشتهای خودرویی، موتوری و پیاده از اراضی منابع طبیعی حفاظت می کنند.

وقوع سیل و آسیب به گلزار شهدای روستای "آتشان" فیروزکوه

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه از وقوع سیل و آسیب رسیدن به گلزار شهدای روستای آتشان شهرستان خبر داد.

حبیب الله امیری عنوان کرد: در پی بارش باران که از ساعت سه بامداد روز گذشته در منطقه "زرین دشت" فیروزکوه آغاز و تا ساعت 9 صبح همان روز ادامه یافت، قبور مؤمنان در روستای آتشان دچار خسارت شد.

وی ادامه داد: وقوع این سیل که مطابق گفته های افراد محلی در 40 سال اخیر بی سابقه بوده است علاوه بر خسارت به برخی منازل مسکونی، باغات و مزارع سبب دپوی مقادیر قابل توجهی گل و لای در گلزار شهدای روستا به ارتفاع حدود نیم متر شده است، به طوری که به هیچ عنوان سنگ قبور مطهر شهدا مشخص نمی باشد.

این مسئول گفت: پیش بینی می شود حداقل 20 میلیون ریال خسارت به این مکان مقدس وارد آمده باشد که مراتب طی گزارشی به اداره کل شهرستان های استان تهران ارسال شد.

وی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن این مزار در کنار کوه و احتمال تکرار حوادث این چنینی در آینده، باید فکر اساسی برای رفع این مشکل اندیشیده شود.

‌‌سینما "وصال" رودهن با اکران اولین فیلم افتتاح شد

‌‌سینما "وصال "رودهن در آستانه سال نو با اکران اولین فیلم افتتاح و کار خود را آغاز کرد.

‌‌سینما "وصال" رودهن با اکران فیلم سینمایی "اخلاقتو خوب کن" افتتاح شد و هر روز در حال پخش فیلم خواهد بود.

این سینما، فیلمهای سینمایی روز را همزمان با سینماهای تهران و کشور، در هر روز در دو سانس از ساعات 16 تا 18 و 19 تا 21 به روی پرده می برد.

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودهن در خصوص اطلاع ‏رسانی، با ادارات آموزش و پرورش رودهن و بومهن و سایر ادارات برای استفاده از بلیت نیم بهای سینما "وصال" رودهن مکاتبه کرده است.

همچنین در سطح شهر رودهن نیز چند بنر، پوستر و تراکت برای اعلام آغاز فعالیت سینما "وصال" رودهن نصب و توزیع شده است.

آزمون قرآن خانواده های شاهد و ایثارگر فیروزکوه برگزار شد

آزمون قرآن خانواده های معزز شاهد و ایثارگر شهرستان فیروزکوه برگزار شد.

در این آزمون که از جلد چهارم تفسیر نمونه برگزار شد، 28 نفر از دانش آموزان، دانشجویان، همسران و فرزندان خانواده های معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند.

سؤالات این آزمون از اداره کل بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران طراحی شده بود و با اعلام نتایج نهایی، نفرات برگزیده اول تا سوم راهی مسابقات استانی خواهند شد.

نفرات برتر استانی این آزمون راهی مسابقات کشوری می شوند که در سال 91 برگزار می شود.