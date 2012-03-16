برگزاری مناسبت ها نباید منجر به آسیب رساندن به مردم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج ضمن انتقاد از آتش بازی و استفاده از مواد محترقه در مراسم چهارشنبه آخر سال در کردستان و سایر نقاط کشور عنوان کرد: متاسفانه عده ای محدود با آتش بازی های خارج از چهارچوب جامعه موجب آسیب به عده ای دیگر شدند که این روند به هیچ عنوان پسندیده جامعه اسلامی نیست.

وی ضمن انتقاد از برگزاری مراسم های خارج از عرف و چهارچوب جامعه طی سالهای اخیر گفت: وقتی که دشمنان نمی توانند با مقابله نظامی به حنگ با کشورمان بپردازند در حوزه های جنگ نرم ورود پیدا می کنند و متاسفانه عده ای نیز در داخل کشور با آنها همراه می شوند که باید با این پدیده خطرناک مقابله شود.

امام جمعه سنندج با اشاره به اینکه برگزاری مراسمی همچون آتش بازی در چهارشنبه آخر سال هیچ جایگاهی در دین مبین اسلام ندارد، یادآور شد: ورود غیرمجاز و قاچاق موادر محترقه و آتش بازی نشان می دهد که دشمن در این بخش نیز برنامه ریزی های خاصی را انجام داده است و می خواهد از این طریق به کشور ضربه وارد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: انجام هزینه های هنگفت برای برگزاری مراسمی که هیچ جایگاهی در دین مبین اسلام و آموزه های دینی ندارد به هیچ عنوان پسندیده نیست و افراد به جای این کار می توانند هزینه های مورد نظر خود را به افراد نیازمند و محروم پرداخت کنند.

ماموستا مجتهدی در ادامه با اشاره به لزوم خدمت گذاری صادقانه به مردم از سوی مدیران و مسئولان ادارات و سازمان های مختلف دولتی بیان کرد: در آستانه سال نو باید مسئولان با تلاش و کوششی چند برابر خود را مهیایی خدمت گذاری بهتر به مردم کنند و در راستای رفع نیازهای آنها برنامه ریزی کنند.

وی در پایان بر ترویج آموزه های دینی در سطح جامعه به ویژه فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر گفت: در جامعه اسلامی باید تمامی اقشار نسبت به سرنوشت یکدیگر حساس باشند و در این راستا با ترویج امر به معروف و نهی از منکر به دنبال پیاده کردن دستوران دین اسلام باشند.