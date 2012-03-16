ملتهای منطقه در برابر ترفندهای استکبار هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه امروز سمنان، با اشاره به خدعه و نیرنگ استکبار در قبال کشور دوست و برادر سوریه، افزود: استکبار جهانی و در راس آن رژیم غاصب صهیونیستی برای ساقط کردن نظام سوریه به آشوبگران کمک مالی و نظامی می کنند.

شاهچراغی بیداری اسلامی و نشانه های آن و هوشیاری مردم منطقه را یادآور شد و اظهار داشت: مردم منطقه به این درک رسیده اند که آمریکا و غرب دشمن آنان است و استکبار را مسئول تمامی گرفتاری ها و بحرانهای خود در شرایط کنونی می دانند.

وی ضمن تاکید بر گرامیداشت عید نوروز طبق آیین اسلامی تصریح کرد: تقدم قائل شدن در دید و بازدیدها میان همسایگان و بزرگان فامیل و احترام خاص به آنان از آداب نیک نوروز اسلامی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در مورد نوروز دو نظریه افراطی و تفریطی وجود دارد، گفت: بعضی ها متاسفانه بر ایران بدون اسلام تاکید دارند و عید نوروز را از تمام اعیاد اسلامی برتر می دانند و عده ای دیگر نیز نظیر وهابیون و طالبان، عید نوروز باستانی را بدعت و انحراف بر می شمرند و باید توجه داشت که هر دو نظریه مردود است.

وی به مسائل پیش آمده در سال 90 اشاره کرد و گفت: بیداری کشورهای منطقه و سرنگونی برخی از مستکبرین منطقه، حضور مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و حماسه سازی همین مردم در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی را از شیرینی های این سال و ظلم و جنایت حاکمان بحرین و کشتار مردم بیگناه بحرین و ترور شخصیت ها و دانشمندان هسته ای کشورمان را از تلخی های سال 90 ذکر کرد.

آیت الله شاهچراغی همچنین با اشاره به سخن امام صادق(ع) که به تمجید نوروز پرداخته و فرموده اند که ایرانیان آن را حفظ می کنند، تصریح کرد: آغاز سال نو با یاد خدا، قرائت قرآن و صله ارحام و... از جمله مواردی است که در دین اسلام به آن تاکید شده است.

خطیب جمعه سمنان با اشاره به اینکه کارمندان دستگاه‌های دولتی استان سمنان در حفظ حجاب و عفاف الگو و پیشتاز هستند، گفت: تفکیک فضای کاری برادران و خواهران در ادارات این استان قابل تقدیر است.

وی نابسامانی بازار و گرانی های پایان سال را متذکر شد و از دولتی خواست تا با تمهیدات لازم در این زمینه به داد مردم برسند.

آیت الله شاهچراغی مهم ترین وظیفه مسئولان تسهیلات سفرهای نوروزی را برنامه ریزی، تقسیم کار و پیگیری امور، نظارت، ایجاد تعامل و رفع مشکلات مسافران نوروزی دانست و خاطرنشان کرد: مهم ترین اصل در باز خورد فعالیتهای اعضای ستاد تسهیلات نوروزی استان، کسب رضایتمندی مسافران نوروزی و خصوصا زائران ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) است.