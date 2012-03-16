ثبت کمترین شکایات از برگزاری انتخابات استان تهران بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در هفتاد و چهارمین سفر شهرستانی خود با حضور در نماز جمعه شهرری در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) و در جمع مردم و مسئولان این منطقه افزود: با وجود رقابت فشرده در انتخابات 12 اسفند استان تهران که در 5455 شعبه اخذ رأی برگزار شد، فقط 17 شکایت از نحوه برگزاری انتخابات، آنهم به صورت جزئی ثبت شد.

برگزاری انتخاباتی سالم از مهمترین اهداف مسئولان استان بود

وی بیان کرد: برگزاری انتخابات سالم در کشور به خصوص در استان تهران که پایتخت این خطه ولایتمدار و انقلابی است، در دستور کار خدمتگزاران مردم قرار گرفت تا بار دیگر علاوه بر جلب اعتماد مردم، شاهد حماسه ای تاریخی باشیم.

این مسئول افزود: در استان تهران تمام برنامه ریزیها برای این بود که انشاءالله مجلس نهم مجلسی کارآمد، توامند، پویا، ولایی و خدمت گزار در راستای منافع مردم باشد.

وی یادآور شد: ملت ایران در طول سه دهه گذشته ثابت کردند که هیچ گاه در مواجهه با طرحها و برنامه های دشمن عقب نشینی نمی کنند و این مهم در 12 اسفند بار دیگر به همگان ثابت شد.

تمدن اضافه کرد: به حول و قوه الهی، مردم با اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را پرشور تر از گذشته برگزار کردند.

گفتنی است استاندار تهران بعد از برپایی نماز جمعه با مردم شهرستان ری دیدار چهره به چهره خواهد داشت و از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار خواهد گرفت که برخی معاونان و مسئولان استانداری تهران نیز در این ملاقات عمومی حضور خواهند داشت.