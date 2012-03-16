استقامت در برابر استکبار سرمنشا پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های این هفته نماز جمعه شاهرود که با حضور پر شور مردم شهید پرور در مسجد قلعه این شهر برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه ایستادگی و استقامت ملت ها در برابر مستکبران سرمنشأ پیشرفت و جهش ایشان به سمت قله‌های سعادت بوده است، افزود: ملی شدن صنعت نفت یک از صفحات پر افتخار تاریخ ایران که مملو از حوادث ماندگاری از این جنس است.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز باستانی و سال جدید شمسی، به سنت های حسنه این ایام نیز اشاره داشت و خاطر نشان کرد: اسلام نسبت به صله رحم و محبت نسبت به خویشاوندان اهمیت فوق العاده اى قائل شده است.

استاد حوزه و دانشگاه های شاهرود، قطع رحم و بریدن رابطه از خویشان و بستگان را نهى و تصریح کرد: صله رحم یکی از این آداب پسندیده سنت نوروز است وچقدر زیباست که در این ایام کینه ها کنار می رود، مردم به هم سر می زنند، خانه ها تمیز می شود، بچه ها هدیه می گیرند، همدلی موج می زند و این خیلی زیباست.

امینی تصریح کرد: در ایام نوروز همانطور که طبیعت و خانه ها زیبا می شود، حال ما نیز به بهترین حال تبدیل می شود.

وی همچنین به سوم فروردین ماه روز جهانی آب اشاره کرد و اظهار داشت: برای بهره برداری درست از آبهای آشامیدنی بهداشتی، شاید بهترین راه جدا کردن آب آشامیدنی از دیگر آبهای مصرفی است.

خطیب جمعه موقت شاهرود در پایان ضمن تاکید بر اینکه، در کشاورزی بایستی روشهای آبیاری متناسب با محیط باشد، گفت: باید از روشهای جدید آبیاری استفاده شود که اتلاف آنها کم است.

