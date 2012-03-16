ترافیک محدوده بهشت زهرا(س) پنج برابر روز گذشته است/ تصادفی رخ نداد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی افزود: حجم ترافیک محدوده بهشت زهرا(س) امروز پنج برابر روز گذشته است و رفت و آمد خودروها در مسیرهای منتهی به این مکان با سختی انجام می شود.

وی بیان کرد: خرابی دو دستگاه تریلر در مسیر منتهی به بهشت زهرا(س) موجب افزوده شدن حجم ترافیک شده بود.

این مسئول ادامه داد: از دقایق اولیه صبح مسیر رفت به بهشت زهرا(س) بسیار سنگین بود، اما اکنون ترافیک مسیر برگشت به سمت تهران سنگین تر از مسیر رفت است.

وی یادآور شد: ترافیک مبادی خروجی تهران به منظور تردد خودروهای شهروندان برای آغاز سفرهای نورزی همچنان سنگین است.

رحیمی با بیان اینکه پلیس همچنان در مسیرهای منتهی به بهشت زهرا(س) حضور دارد، افزود: ترافیک در مسیرهای یاد شده به خوبی مدیریت می شود و پلیس برای روان سازی ترافیک به رانندگان کمک خواهد کرد.

تصادفی تا کنون رخ نداده است

وی گفت: تهران در آخرین جمعه سال تا ساعت 13 و 30 دقیقه با وجود ازدحام و ترافیک شاهد هیج حادثه تصادفی در مسیرهای منتهی به بهشت زهرا(س) نبوده است.