صله رحم همواره به عموم انسان ها سفارش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا احمدی در خطبه های آخرین نماز جمعه بیارجمند در سال 90 با اشاره به فرارسیدن سال نو شمسی و آداب و سنن فاخر در این ایام و خصوصا فضیلت های صله رحم افزود: آدمی موجودی فرد محور نیست، بلکه به طور فطری اجتماعی است و باید بخش مهمی از نیازهای خویش را به صورت گروهی بر طرف سازد و به رشد و کمال دست یابد که مهم جزو آداب و سنن بسیار نیک ایرانیان بوده و هست.

وی همچنین با اشاره به 26 اسفند ماه مصادف با سالروز ارتحال حجت الاسلام حاج سید احمد خمینی در سال 1373، اظهار داشت: حاج سید احمد آقا یادگار ارزنده امام المجاهدین و از شخصیت های برجسته انقلاب اسلامی و دارای مواضع راسخ و روشن در مقابله با توطئه ها و ترفندهای استکبار بود.

امام جمعه بیارجمند ملی شدن صنعت نفت را در ایران یکی از رویدادهای بسیار مهم تاریخی کشور ذکر کرد و افزود: نامگذاری روز 29 اسفند ماه به عنوان روز ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ روز بسیار میمون و مبارکی است و شایسته است تا این روز را به کارکنان صنعت نفت و عموم ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض کنیم.

احمدی در ادامه سخنان خود همچنین به سوم فروردین ماه روز جهانی آب نیز اشاره داشت و خاطر نشان کرد: متاسفانه مشاهده می شود که برخی افراد قدر نعمت های موجود را نمی دانند و این قدرنشناسی را بهره برداری نادرست از این نعمت ها نشان می دهند.

این استاد اخلاق در پایان خطبه های نماز جمعه این هفته بیارجمند، آب را یکی از نعمت های بزرگ خداوند، ذکر کرد و اظهار داشت: چون منابع آب محدود است باید در استفاده از آنها دقت کافی به عمل آید.