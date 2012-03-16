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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

مصباح یزدی:

شهدا مقام والایی نزد خداوند دارند

شهدا مقام والایی نزد خداوند دارند

طرقبه - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: شهدا نه ترسی از گذشته دارند و نه غم و اندوهی نسبت به آینده چراکه مقام والایی خداوند برایشان قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله محمدتقی مصباح یزدی صبح جمعه در اولین یادواره شهدای پایگاه سردار شهید احمد محمودیان در شهرستان طرقبه افزود: اگر فداکاری شهیدان نبود امروز کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران نداشتیم.

وی ادامه داد: قرآن کریم می فرماید: مبادا گمان کنید که شهیدان مرده اند بلکه شهیدان زنده اند و نزد خداوند روزی می خورند.

آیت الله مصباح اضافه کرد: روزی شهدا پیش خداوند متعال تمام شدنی نیست بلکه آنان نه تنها روزی می خورند بلکه دارای حیات هم هستند.

وی بیان داشت: گمان نکنم هیچ توفیقی بالاتر از این باشد که مخلوق در حضور خداوند متعال روزی داشته باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در زمان طاغوت و قبل از انقلاب اسلامی هر روز به سمت انحطاط پیش می رفتیم و حتی می خواستند تاریخ هجری را عوض کنند افزود: در همین مشهد مقدس در کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) شراب فروشی می کردند.

آیت الله مصباح اضافه کرد: زمانی که بچه بودم و  به مدرسه دارالعباده یزد می رفتم با پیگیری هایی که شد در هفته یک ساعت درس قرآن برایمان گذاشتند و در بین معلمان تنها یک نفر که زرتشتی بود سواد روخوانی قرآن کریم را داشت، ولی اکنون مراکز دارالقرآن زیاد و حافظان قرآن نیز فراوان است.

وی در پایان به والدین سفارش کرد روحیه شهادت را در جوانان خود تقویت کنند.

کد مطلب 1561266

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