شهدا مقام والایی نزد خداوند دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله محمدتقی مصباح یزدی صبح جمعه در اولین یادواره شهدای پایگاه سردار شهید احمد محمودیان در شهرستان طرقبه افزود: اگر فداکاری شهیدان نبود امروز کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران نداشتیم.

وی ادامه داد: قرآن کریم می فرماید: مبادا گمان کنید که شهیدان مرده اند بلکه شهیدان زنده اند و نزد خداوند روزی می خورند.

آیت الله مصباح اضافه کرد: روزی شهدا پیش خداوند متعال تمام شدنی نیست بلکه آنان نه تنها روزی می خورند بلکه دارای حیات هم هستند.

وی بیان داشت: گمان نکنم هیچ توفیقی بالاتر از این باشد که مخلوق در حضور خداوند متعال روزی داشته باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در زمان طاغوت و قبل از انقلاب اسلامی هر روز به سمت انحطاط پیش می رفتیم و حتی می خواستند تاریخ هجری را عوض کنند افزود: در همین مشهد مقدس در کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) شراب فروشی می کردند.

آیت الله مصباح اضافه کرد: زمانی که بچه بودم و به مدرسه دارالعباده یزد می رفتم با پیگیری هایی که شد در هفته یک ساعت درس قرآن برایمان گذاشتند و در بین معلمان تنها یک نفر که زرتشتی بود سواد روخوانی قرآن کریم را داشت، ولی اکنون مراکز دارالقرآن زیاد و حافظان قرآن نیز فراوان است.

وی در پایان به والدین سفارش کرد روحیه شهادت را در جوانان خود تقویت کنند.