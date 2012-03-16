صنعت نفت پس از انقلاب به معنای واقعی ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در خطبه های آخرین نماز جمعه میامی در سال 90 ضمن تاکید بر اینکه صنعت نفت پس از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی و حقیقی خود ملی شد، افزود: این پیشرفت ها مرهون رشادتها و دلاورمردی های جوانان و خادمان ملت در سال های پس از انقلاب است.

وی گفت: قبل از ملی شدن صنعت نفت، دولت ایران دستش مثل گدا پیش "شرکت نفت انگلیس و ایران" دراز بود و دولت ما پولی برای بودجه داخلی خودمان نداشت.

استاد دانشگاه تهران، همچنین به دوم فروردین ماه مصادف با سالروز عملیات غرور آفرین فتح المبین نیز اشاره داشت و افزود: در این عملیات سرنوشت جنگ تغییر و کلیه معادلات نظامی دشمن به هم ریخت.

موسوی ضمن گرامیداشت رشادت ها و جانبازی های ملت شریف ایران در 8 سال دفاع مقدس، بیان داشت: دوم فروردین ماه ۱۳۶۱ روزی سرنوشت ساز برای تغییر مسیر جنگ بود و آزادسازی بخشهای وسیعی از خاک میهن اسلامی بویژه ارتفاعات و مناطق جنوب از اشغال ارتش بعثی عراق از اهداف اجرای این عملیات غرور آفرین است.

وی همچنین به سوم فروردین ماه سالروز جهانی آب و مسائل پیرامون بهره برداری از این منابع خدادادی اشاره کرد و افزود: آب موجب حیات و بقاء بشر است اما گاهی وقت ها ما انسان با کارهای نادرست ماهیت آب را تغییر می دهیم و موجب آلودگی آن می شویم.

امام جمعه میامی، تهیه آبهای آشامیدنی بهداشتی را به دلیل تصویه شدن، بسیار پرهزینه تر از آبهای کشاورزی و صنعتی عنوان کرد و از مردم خواست تا در مصرف این آبها دقت کافی به عمل آید.

موسوی ضمن تبریک فرا رسیدن عید نوروز باستانی و آداب بسیار نیک این ایام خصوصا صله ارحام، گفت: یکی از اموری که آموزه های دینی برای آن اهمیت بسیاری قائل شده اند، مسئله "صله رحم" است.

وی در پایان با اشاره به اینکه، برخی آداب اجتماعی نوروز تحت تاثیر فرهنگ غنی اسلامی قرار گرفته و این عید باستانی را به عید دینی و ملی تبدیل کرده است، خاطرنشان کرد: حضور قرآن در سر سفره هفت سین، زیارت اهل قبور و قرائت دعای تحویل سال از جمله تاثیرات دین اسلام در آئین این عید باستانی است.