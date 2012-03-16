اهل قلم و سخنرانان خرافات نوروز را برای مردم تشریح کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های امروز نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: در سفره عید مردم ایران بالاترین و والاترین جایگاه برای قرآن کریم است.



وی با بیان اینکه مردم ایران مردمی متدین و ولایتمدار هستند، تصریح کرد: مردم مراقب هستند که در شادی‌های خود حدود الهی را رعایت کرده و عید را با گناه آلوده نکنند.



امام جمعه قم اظهار داشت: مردم باید با امر به معروف و نهی از منکر حریم خود، خانواده و جامعه را از ناپاکی و گناه نگه دارند.



وی با اشاره به روایات با بیان اینکه در روایت وارد شده که نوروز همان روزی است که خداوند از مردم عهد گرفته تا جز خدا را پرستش نکنند، بیان داشت: اهل قلم، وعاظ و سخنرانان باید از فرصت نوروز برای تبیین معارف قرآن و اهلبیت(ع) بهره ببرند و موضوعات مرتبط را مطرح کنند.



حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: اهل قلم و وعاظ می‌توانند میان نوروز و معاد و قیامت پیوند برقرار کنند و از این طریق روز رستاخیز و غایت انسان را برای مردم بیان کنند.



وی افزود: نوروز و تحول ارتباط با خدا، نوروز و تحول در مفهوم انتظار و تقویت روحیه انتظار و اشنایی بیشتر با امام زمان(عج) از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند در این ایام برای مردم بیان شود.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اضافه کرد: نوروز و تحول در ارتباط با دیگر انسانها، احسان به دیگران و به خصوص به نیازمندان، نوروز و صله رحم و تبیین فواید آن، نوروز و توجه به اهمیت قرآن و روایات از دیگر مسائلی است که می‌توان در این ایام به آنها اشاره کرد.



وی نوروز و خانواده، نوروز و تحول به سوی زندگی با نشاط و تعریف نشاط واقعی و معنوی در اسلام، نوروز و پرهیز از خرافات و بیان مباحث خرافی همچنین نوروز و پرهیز از اسراف و بیان عواقب تبذیر و اسراف از منظر قرآن و روایات را از دیگر موضوعاتی دانست که اهل قلم و سخنرانان و واعظان می‌توانند در فرصت ایام نوروز به آن بپردازند و آن را برای مردم بیان کنند.