صبای قم انگیزه بالایی برای شکست شهرداری تبریز دارد

مرتضی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به خوبی می‌دانیم که در مصاف با تیم رده‌ هفدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر بازی بسیار دشواری در پیش داریم اما با شناخت کافی به مصاف حریف خود می‌رویم و شایستگی‌های صبا برای موفقیت در این دیدار را نشان می دهیم.



وی با اشاره به آمادگی کامل بازیکنان تیم فوتبال صبای قم برای این مسابقه، ادامه داد: در این دیدار مهاجمان صبا باید قدر موقعیت‌های مناسب را دانسته و سعی کنیم نه تنها آنها را به راحتی از دست نداده بلکه همچون آخرین بازی خانگی به سه امتیاز برسیم.



شهرداری تبریز مقابل صبا از پیش برنده نیست



مدافع تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: بازیکنان ما بعد از نشان دادن آمادگی بالای خود در هفته‌های گذشته لیگ یازدهم، در بازی گذشته نیز با اینکه مقابل ذوب آهن اصفهان تن به شکست دادیم باز هم به شکلی بسیار خوب برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی را در زمین پیاده کردند.



وی تصریح کرد: با توجه به آمادگی خوبی که بازیکنان ما دارند و همچنین انگیزه‌ای که در بین تک تک بازیکنان ما به چشم می‌خورد، به هیچ عنوان شهرداری تبریز مقابل ما از پیش برنده نیست، ضمن اینکه این تیم را نیز نمی‌توان کم توان و ضعیف دانست.



کاشی در خصوص شرایط بازیکنان تیم فوتبال صبای قم در آستانه این دیدار، افزود: خوشبختانه در این دیدار تمامی بازیکنان، صبای قم را همراهی کنند، بازیکنان ما کاملا در سلامتی به سر می‌برند و برای انتخاب ترکیب مناسب در بازی فردا دست کادر فنی باز است.



امید زیادی داریم با کسب پیروزی باز هم در جدول مدعی شویم



وی تاکید کرد: در بازی مقابل شهرداری تبریز بهترین‌ نفرات خود را در اختیار داریم و با توجه به موقعیت خوبی که در جدول داریم و آمادگی خوبی که بازیکنان از آن برخوردار هستند، امید زیادی داریم که با کسب پیروزی دیگری باز هم در جدول مدعی شویم.



کاپیتان تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد: با نتایجی که در دیدارهای پنج هفته گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور کسب کرده ایم، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که با کسب سه امتیاز دیدار برابر شهرداری تبریز، فرصت صعود به مکان چهارم جدول رده‌بندی را داریم و به همین خاطر پیروزی در این دیدار خارج از خانه برای ما ضرورت دارد.



وی اضافه کرد: در دیدار هفته بیست و هشتم ما میهمان بازی با تیم فوتبال شهرداری تبریز هستیم ولی بازی در خانه یا خارج از خانه حریفان تفاوتی نمی کند زیرا باید قدر موقعیت میزبانی خود را دانسته و همچون گذشته با انگیزه بالا و میل به موفقیت در لیگ یازدهم فوتبال کشور همچنان به دنبال کسب پیروزی باشیم.



دیدار صبای قم و شهرداری تبریز از ساعت 16 عصر شنبه بیست و هفتم اسفند ماه در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز برگزار می‌شود.



