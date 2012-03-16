عمل به خرافات در نوروز خلاف دستورات اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای امروز نماز جمعه برازجان ضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی خواستار دوری از گناه خصوصا گناهان کبیره شد و اظهار داشت: رهایی از اسارتها در گرو اخلاص است.
وی ادامه داد: دروغ یکی از گناهان کبیره است که در برخی موارد مجاز است و گناهی متوجه انسان نمیشود که میتوان به دروغ در شرایط جنگ ، فرار از سخنچینی، به دست آوردن دل دگیران و دروغ برای اشتی مومنان اشاره کرد.
امام جمعه برازجان به 26 اسفند سالروز وفات حاج سید احمد خمینی اشاره کرد و گفت: ایشان قبل از انقلاب رابط بین امام و انقلابیون بود و پس از انقلاب نیز این ارتباط ادامه داشت و بعد از انقلاب نیز مدافع رهبر معظم انقلاب بودند.
وی به سالروز ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد و اظهار داشت: استعمارگران بویژه در صدد استعمار و استثمار نفت ایران بودند و ملیشدن صنعت نفت با قیام مردمی به رهبری آیتالله کاشانی این سلطه ظالمانه را رفع کرد و این فرصت را از آنها گرفت.
مصلح حمله آمریکا به عراق را نتیجه دعای مسلمانان برای به جانهم انداختن ظالمان دانست و افزود: آمریکا هم در این کشور نتوانست به مقاصد خود دست یابد و پس از 10 سال با ذلت و خواری این کشور را ترک کرد.
وی پیشاپیش فرارسیدن ایام نوروزی و عید ایرانیان را تبریک گفت و اضافه کرد: عید نوروز از قبل از اسلام نیز وجود داشته است و پس از اسلام جنبههای مثبت آن حفظ شد و جنبههای منفی ان حذف شد.
امام جمعه برازجان به بیان برخی رویدادهای تاریخی و اسلامی اتفاق افتاده در عید نوروز در سالیان مختلف پرداخت و ادامه داد: عید غدیر خم ، بیعت با امیرالمونین علی (ع) پس از 25 سال و بر اساس اسناد تاریخی بتشکنی حضرت ابراهیم با چنین روزی مصادف بوده است.
وی به بیان آداب این روز پرداخت و به مواردی چون دعای تحویل سال، پوشیدن لباس نو، توجه بیشتر به خانواده، درس عبرت گرفتن از طبیعت، دید و بازدید با خانواده شهدا، آشتی و زدودن کدورتها ، رسیدگی به فقرا و مساکین، اجتناب از محرمات، دوری از خرافات و شادی در چارچوب اسلام اشاره کرد.
مصلح به مشکلات ایجاد شده در سالی که گذشت اشاره کرد و گفت: برخی تهدیدها و تحریمها با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری که با تبعیت مردم از رهبری همراه بود توانست ملت ایران را از این بحرانها و مشکلات سربلند کند.
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