انتخابات 12 اسفند برگ زرین سال 90 بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز با بیان این مطلب گفت: انتظار می رود تا مردم در مرحله دوم نیز با شور و اشتیاق دور اول پای صندوق های رای حضور یابند.

وی اظهار کرد: با وجود اینکه بیداری اسلامی دنیا را فرا گرفته در کشور همسایه ما،‌جمهوری آذربایجان ، موج اسلام ستیزی حاکم است و این امر جای بسی تاسف دارد.

آیت الله شبستری گفت: ‌این قبیل حرکتهای ضد اسلام رهبران این کشور دوام نخواهد آورد و بهتر است این افراد از سرنوشت حکام اسلام ستیز کشورهای عربی از جمله حسنی مبارک و قزافی درس عبرت بگیرند.

امام جمعه تبریز به حوادث افغانستان اشاره کرده و گفت: جنایتهایی که آمریکایی ها علیه مردم این کشور انجام می دهند به مراتب فجیع تر از جنایتهای طالبان و القاعده است.

وی همچنین به مظلومیت مردم بحرین و تظاهرات مردم شرق عربستان اشاره و اظهار امیدواری کرد که به زودی شاهد نتیجه بخشی بیداری اسلامی در تمام دنیا باشیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین در ادامه با اشاره به نوروز اظهار داشت: در ایران قدیم آداب و رسومی در خصوص نوروز وجود داشت که بعد از ورود اسلام برخی از آنها حذف و برخی تائید شد.

وی ادامه داد: اسلام در خصوص رد یا تایید سنتها روند معتدلی را در پیش گرفته و آدابی را که مبتنی بر خرافات نبوده یا موجب وابستگی به ادیان دیگر نشود را تایید می کند.

آیت الله شبستری با بیان اینکه یکی از اعمال شایسته در ایام نوروز صله ارحام می باشد، گفت: مراسمهای چهارشنبه سوری و سیزده به در بدعت بوده و در هیچ مکتبی در خصوص این ها چیزی نوشته نشده است.