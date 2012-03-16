جامعه از اختلاف سود نمی برد/ همبستگی رمز موفقیت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین خالق پرست خطیب جمعه بعد از دعوت خود و مردم به رعایت تقوا با اشاره به مناسبتهای هفته از حضور پر خیر وبرکت ریاست محترم جمهوری اسلامی و هیئت دولت به استان البرز و استقبال با شکوه مردم استان از رئیس جمهوری قدردانی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: این سفر همانند سفرهای گذشته منشأ خیر برای مردم وعمران آبادی برای استان البرز باشد و با گزارشی استاندار در جلسه داد رئیس جمهور از این سفر راضی بود و مردم دوباره وفاداری خود را با توجه به هوای سرد نسبت به مسئولین نظام ابراز داشتند.

خالق پرست ادامه داد: سال90را در حالی پشت سر می گذاریم که این سال برای مردم عزیز ما و برای رهبری با عزت ما، باتوجه به همه دشمنی ها و کینه توزی های استکبارجهانی با تحریم و تهدید و بحران سازی ،سال پیروزی و عزت وسرفرازی بود، سقوط دیکتاتورهای منطقه ای حامی آمریکا تا بیداری کامل اسلامی در بحرین در عربستان و خروج خفت بار آمریکائیها از عراق و اعلام شکست در اشغال افغانستان و عقب نشینی آشکار از سیاستهای خصمانه جنگ افروزی برعلیه ایران از جمله این وقایع است.

وی گفت: همچنین گذر از فتنه 88 در راهپیمایی 22بهمن 90و انتخابات 64درصدی مردم عزیز ایران در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، باید سال 90 سال بهار ولایت فقیه بدانیم که با مدیریت منحصر به فرد امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای توانسته ایم از گذر تهدیدها وتحریمها بگذریم.پرتاب ماهواره های متعدد و تولید اورانیوم غنی شده20 درصدی و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و صدها پروژه های علمی وتحقیقاتی در کشوراز دیگر موفقیتهای کشور بوده است.

خالق پرست با اشاره به پیشرفتهای کمالشهر گفت:استقرار نهاد مقدس امامت جمعه در شهر کمالشهر، از آثار خیرات و برکاتی است که باید دست خانواده های شهداء و ایثارگران را بوسید و از همه کسانی که در برپائی اقامه نمازجمعه همکاری کرده اند دست مریزاد گفت که از شورای شهر، شهرداری محترم که به نمایندگی از مردم خوب کمالشهر به تجهیز دفتر، کمک به برگزاری نمازجمعه کرده و استقرار ادارات و نهادهای مختلف در شهر بیانگر امیدواری خوبی برای عمران آبادانی شهر است وهمه باید تلاش کنیم که این امر بزرگ تحقق پیداکند.

خطیب جمعه کمالشهرتاکید کرد: جامعه از اختلاف سود نمی برد، بیائید در این یکسال باقیمانده از خود خواهی بگذریم و دست به دست هم دهیم تا شهر را آبادتر کنیم.

وی گفت: امیدوارم سال 91 سال موفقیت و پیروزی برای ملت ها ونظام اسلامی باشد و سقوط نظام استکبار و صهیونیسم بین الملل راشاهد باشیم.