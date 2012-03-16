سال آینده ملتهای آزاده جهان مبارزات خود با دشمنان را با اقتدار ادامه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فخری در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه افزود: سال 90، سال طلایی مبارزه ملت های مسلمان با دشمنان اسلام بود،سال آینده نیز ملت های مسلمان و آزاده جهان این راه را با اقتدار بیشتر ادامه می دهند و زمینه سقوط روز افزون نظام های سلطه را فراهم می کنند.

وی آگاهی ملت های را مهمترین رکن حرکت بیداری اسلامی در منطقه دانست و اظهارداشت: این آگاهی در کشورهای مختلف موجب شد که نظامهای دیکتاتوری از جمله لیبی، مصر و تونس از هم پاشیده و خواست ملت ها برای برقراری دمکراسی تا حدی در آنها پیاده شود.

امام جمعه موقت ارومیه در ادامه به حوادث و اتفاقات مهم سال 90 اشاره کرد و گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و پایبندی به آرمان‌های امام و رهبری و برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از وقایع مهم سال 90 بود که مردم در انتخابات با مشارکت حداکثری خود حماسه آفریدند و نشان دادند به نظام اسلامی پایبند هستند.

حجت الاسلام فخری در خطبه های دیگر نماز جمعه ارومیه با اشاره به آغاز سال نو اظهارداشت: بهار، فصل زاده شدن و نو شدن طبیعت است و انسانها نیز باید با تبعیت از این واقعیت، اخلاق خود را تازه کرده و از عیوب اخلاقی دوری کنند تا سالی پر از برکت نصیب آنان شود.

امام جمعه موقت ارومیه گفت: عید نوروز وجهه های مثبت از قبیل صله رحم، خیرات و احسان به نیازمندان و دید و بازدید دارد که باید مردم در این مسیر بیشتر گام برداشته و زمینه رشد معنوی جامعه را در ایام نوروز نیز فراهم کنند.